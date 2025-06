10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX ohne große Ausschläge erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart in einer engen Range um die Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 1,24 Prozent auf 38.302,71 Punkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite marginale 0,05 Prozent höher bei 3.378,78 Zählern.

Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil um 0,12 Prozent auf 23.864,20 Einheiten nach.

3. Iran und Israel erneut mit schweren Angriffen

Während Israel im Krieg mit dem Iran dem Machtapparat der Islamischen Republik einmal mehr schwere Schläge versetzt, feuert Israels Erzfeind weitere Raketen auf den jüdischen Staat ab.

4. thyssenkrupp-Aktie: Vertrag von CEO wohl vorzeitig verlängert - Bericht über Trennung von Stahl-Mehrheit dementiert

Der Industriekonzern thyssenkrupp zieht einem Zeitungsbericht zufolge die Vertragsverlängerung von Vorstandschef Miguel Lopez überraschend vor.

5. Roche stoppt Verabreichung von DMD-Gentherapie an nicht-gehfähige Patienten

Der schweizerische Pharmakonzern Roche stellt die Verabreichung der Gentherapie Elevidys zur Behandlung von Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) bei nicht-gehfähigen Patienten ein.

6. Boeing geht von etwas schwächerer Flugzeugnachfrage aus

Der US-Flugzeughersteller Boeing rechnet für die nächsten 20 Jahre mit einer etwas schwächer wachsenden Nachfrage nach neuen Jets als zuletzt.

7. Renault-Aktie im Fokus: Renault-Chef Luca de Meo tritt überraschend zurück

Renault-Chef Luca De Meo verlässt nach fünf Jahren im Amt überraschend den französischen Autobauer Renault.

8. BVB-Aktie: Watzke denkt in Sommerpause über Präsidentschaft nach

Der scheidende Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke möchte sich in den kommenden Wochen eine mögliche Kandidatur als Präsident bei Borussia Dortmund (BVB) durch den Kopf gehen lassen.

9. Ölpreise steigen moderat

Die Ölpreise zeigen sich am Montag höher. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 74,93 US-Dollar und damit 72 Cent höher als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli stieg um 89 Cent auf 73,87 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro kostete zuletzt 1,1561 US-Dollar.