Musks Vision

Mit dem "Tesla Diner" verwirklicht Elon Musk seine Retro-Vision eines Erlebnis-Restaurants mit Supercharger, Autokino und Roboter-Show. Während Fans Schlange stehen, verärgert das Projekt Anwohner.

• Laden und erleben - Diner, Kino und Supercharger in einem

• Anwohner verärgert durch Lärm, Licht und Staus

• Trotz Pannen plant Tesla weitere Standorte

Musks Retro-Vision wird Realität

Musks lang angekündigte Vision eines eigenen Tesla-Restaurants ist nun Realität: In West Hollywood hat das erste "Tesla Diner" eröffnet. Laut eigenen Angaben kombiniert der Standort auf zwei Etagen ein klassisches amerikanisches Diner mit einer Supercharger-Station der neuesten Generation. Rund 250 Sitzplätze und 80 Ladeplätze - ausgestattet mit V4-Superchargern - sollen sowohl Tesla-Fahrer als auch andere E-Auto-Nutzer anziehen. Optisch setzt das Diner laut Tesla auf einen retro-futuristischen Look, der von 1950er-Jahre-Ästhetik und dem Design des Cybertrucks inspiriert ist.

Mehr als nur Burger: Kino, App-Bestellung & Roboter

Laut Tesla soll der Aufenthalt im Diner nicht nur dem Aufladen dienen, sondern zum echten Erlebnis werden. Bestellt wird bequem per Touchscreen im Fahrzeug, oder alternativ direkt im Restaurant oder auf der Dachterrasse, dem sogenannten "Skypad". Das Essen kann dabei auch klassisch ans Fahrerfenster gebracht werden - ganz im Stil eines Drive-Ins. Für visuelles Entertainment sorgen zwei riesige 20-Meter-LED-Leinwände, auf denen rund um die Uhr Filme und Clips gezeigt werden. Den Ton empfangen Gäste entweder über die Diner-App oder das Infotainmentsystem ihres Tesla.

Als besondere Attraktion ist zudem der humanoide Roboter "Optimus" im Einsatz, der laut t3n Popcorn an Gäste verteilt. In der Praxis zeigte sich der Roboter jedoch noch nicht voll einsatzfähig: Bei mehreren Besuchen - etwa von The Guardian - blieb Optimus inaktiv oder wurde offenbar per Fernsteuerung bedient, anstatt autonom zu agieren. Auch komplexere Serviceaufgaben übernahm er nicht. Trotz seiner Präsenz kam es zu langen Wartezeiten - was den Eindruck verstärkt, dass der Roboter bislang vor allem eine Marketingrolle erfüllt.

Ansturm auf die Tesla-Erlebniswelt

Der Ansturm auf das Tesla Diner ist groß: Schon kurz nach der Eröffnung bildeten sich laut CNBC teils stundenlange Warteschlangen - in einigen Fällen mussten Gäste bis zu drei Stunden auf ihr Essen warten. Der Besucherandrang war so hoch, dass der Parkplatz zwischenzeitlich gesperrt werden musste. Trotzdem reisten viele Fans gezielt an, manche mehrere hundert Kilometer, um das neue Erlebnisrestaurant selbst zu testen. Besonders das Design, die Atmosphäre und das Zusammenspiel aus Technik und Retro-Charme stießen bei vielen auf Begeisterung.

Ergänzt wird das Konzept durch exklusive Fanartikel. Nach Angaben von Tesla gibt es vor Ort limitierte Produkte wie eine Optimus-Roboterfigur im Miniaturformat sowie ein eigens gestaltetes Tesla Diner-Shirt mit Hollywood-Schriftzug - Sammlerstücke, die den Erlebnischarakter des Standorts zusätzlich betonen.

Nachbarschaft am Limit: Proteste, Lärm und Lichtflut

In der Nachbarschaft stößt das Tesla Diner allerdings auf Widerstand. Laut dem Stern werfen die riesigen LED-Leinwände grelles Licht direkt auf benachbarte Wohnhäuser, was vor allem abends für Ärger sorgt. Auch der Verkehr habe stark zugenommen - teils staue sich eine Kolonne aus Tesla-Fahrzeugen durch den gesamten Block.

Zusätzliche Kritik kommt von politischer Seite: Nach Angaben von The Verge finden regelmäßig Proteste vor dem Diner statt. Demonstranten werfen Elon Musk unter anderem Nähe zur Trump-Regierung und den Abbau humanitärer Hilfen vor - das Diner sehen sie als Symbol für seine umstrittene Rolle.

Erfolg mit Schattenseiten - und Pläne für Expansion

Wie t3n berichtet, kommt es im Tesla Diner auch immer wieder zu organisatorischen Pannen: Bestellungen treffen verspätet oder gar nicht ein, der Service wirkt überfordert und teilweise erhalten Gäste das falsche Essen. Auch die Preisgestaltung stößt auf Unverständnis - etwa beim "Epic Bacon", bei dem es für zwölf Dollar lediglich vier Scheiben Speck gibt.

Dennoch verfolgt Tesla ambitionierte Pläne. Laut Elon Musk soll das Diner-Konzept bei positivem Verlauf auf weitere Großstädte und Fernverkehrsachsen ausgeweitet werden.

