Umsatz etwas geringer

Der Baustoffkonzern Holcim hat seinen Gewinn im Sommerquartal trotz eines Umsatzrückgangs stabil gehalten.

Erneut lastete der starke Schweizer Franken auf den Ergebnissen. Zudem wirkten sich Übernahmen leicht positiv auf den Umsatz aus, wie der drittgrößte Baustoffkonzern der Welt am Freitag mitteilte. An den Zielen für das Gesamtjahr hält Holcim fest. Anleger an der Börse waren jedoch nur kurz überzeugt.

Wer­bung Wer­bung

Der Umsatz sank im dritten Quartal um 2,5 Prozent auf 4,04 Milliarden Franken (4,4 Mrd Euro). Dabei belasteten Wechselkurseffekte in Höhe von 274 Millionen Franken. Aus eigener Kraft, also organisch, sei das Geschäft hingegen um 4,5 Prozent gewachsen. Damit steigerte der Konkurrent von Heidelberg Materials den Umsatz in Lokalwährungen um 4,9 Prozent.

Der wiederkehrende Betriebsgewinn (Ebit) blieb derweil praktisch unverändert bei 836 Millionen Franken. Aus eigener Kraft ergab sich ein Plus von 9,9 Prozent, in Lokalwährungen blieb ein Plus von 8,1 Prozent.

Die wiederkehrende operative Marge (Ebit-Marge) verbesserte sich von 20,2 auf 20,7 Prozent. Darin sind Umbau-, Prozess- und andere Einmalkosten sowie Wertminderungen auf Betriebsanlagen nicht enthalten. Den Reingewinn gibt der Konzern für das dritte Quartal nicht bekannt.

Wer­bung Wer­bung

Für das laufende Jahr erwartet die Holcim-Spitze ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent in lokaler Währung. Der wiederkehrende operative Gewinn soll um 6 bis 10 Prozent in lokaler Währung zulegen. Die entsprechende Marge soll mehr als 18 Prozent erreichen. Zudem peilt das Management einen freien Mittelzufluss vor Leasingverhältnissen von rund 2 Milliarden Franken an. Das Geschäft mit recycelten Bau- und Abbruchmaterialien soll um mehr als 20 Prozent wachsen.

Künftig setzt Holcim verstärkt auf Deutschland. Anfang der Woche wurde die größte Übernahme der vergangenen vier Jahre bekannt: Für 1,85 Milliarden Euro übernimmt Holcim den deutschen Hersteller Xella, der vorfabrizierte Wandelemente fertigt. Damit holt sich Holcim rund 1 Milliarde Euro an zusätzlichem Umsatz in die Bücher und stärkt den Geschäftsbereich Building Solutions.

Holcim-Aktien nach Zahlen stabil>/h2>

Die Holcim-Aktie zeigt sich an der SIX bei 69,64 CHF rund 2,38 Prozent fester. Seit dem Jahreswechsel können sich Anleger über einen Wertzuwachs von mehr als 50 Prozent freuen. Besonders seit dem Kurssprung Ende Juni geht es für die Aktie aufwärts. Damals hatte Holcim sein Nordamerika-Geschäft abgespalten und an die Börse gebracht.

Wer­bung Wer­bung

Analysten sind mit den Zahlen überwiegend zufrieden. Jefferies lobt insbesondere die Profitabilität von Holcim. Mit einem EBIT über dem Konsens habe der Konzern erneut bewiesen, bessere Margen als erwartet einzufahren, so die Analysten. Der Ausblick sei unterm Strich bestätigt worden, die Kommentare zu den einzelnen Divisionen hätten aber einen positiven Unterton.

Ähnlich klingt es bei Vontobel. Trotz anhaltend schwieriger Endmärkte hätten insbesondere Afrika, aber auch Europa in Lokalwährungen stark zugelegt und bei der Profitabilität sei nur Südamerika schwächer gewesen - allerdings aufgrund temporärer Effekte. Zudem habe die starke Entwicklung in Europa und AMEA dies mehr als ausgeglichen. Das EBIT-Wachstum könnte nach der Beschleunigung im dritten Quartal auf Jahressicht durchaus am oberen Ende der Spanne liegen.

Auch JPMorgan stellt den höher als erwartet ausgefallenen EBIT in den Vordergrund. Da der Ausblick bestätigt wurde, rechnen die Experten kaum mit Schätzungsänderungen. Sie bewerten Holcim derzeit mit "Overweight". Die ZKB rechnet zudem im Schlussquartal wegen der hohen Kostenbasis im Vorjahr mit einer stärkeren Gewinndynamik.

Holcim-Chef Miljan Gutovic bezeichnete derweil den Taucher in Lateinamerika als eine "Phase" und stellte für das Gesamtjahr eine EBIT-Marge in dieser Region von über 30 Prozent in Aussicht. Zudem erwartet er "substanzielle Aufträge" aus dem Infrastrukturprogramm in Deutschland.

ZUG / Zürich (dpa-AFX)