HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Holcim von 92 auf 55 Franken gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Hold" belassen. Mit dem gesenkten Kursziel reagierte Analyst Harry Goad in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Abtrennung des nordamerikanischen Geschäfts unter dem neuen Namen Amrize. Die Schätzungen für das wiederkehrende operative Ergebnis des Baustoffproduzenten 2025 bis 2027 sänken in der Folge um durchschnittlich 43 Prozent./bek/gl

