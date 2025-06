DAX tiefer trotz Zollhoffnung -- US-Börsen in Grün erwartet -- 1&1 meldet Gewinnwarnung -- Buffett spendet Milliarden -- Novo Nordisk, BYD, Eutelsat, NVIDIA, Rüstungsaktien, Metaplanet im Fokus

Der DAX legte zunächst leicht zu, konnte dieses Plus jedoch nicht verteidigen und fiel im Verlauf des Vormittags wieder unter die viel beachtete Marke von 24.000 Punkten. Für Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, herrschen laut dpa derzeit dennoch sehr gute Bedingungen an den Aktienmärkten: "Die Inflation ist im Griff und geopolitisch hat sich zumindest mit der Waffenruhe im Nahen Osten die Lage etwas beruhigt. Zudem spricht nicht mehr viel gegen eine nächste Leitzinssenkung der US-Notenbank bereits im Juli, und im Handelsstreit ist aus dem Weißen Haus schon lange keine Provokation oder Drohung zu vernehmen."

Nach anfänglichen moderaten Gewinnen haben Europas Börsen am Montag einen Teil ihrer jüngsten Kursgewinne abgegeben. Anleger setzen dennoch auf Fortschritte bei den Zollverhandlungen mit den USA. Nachdem US-Präsident Donald Trump die Gespräche mit Kanada am Freitag abgebrochen hatte, signalisiert Kanada nun Entgegenkommen: Eine geplante Digitalsteuer soll nun doch nicht eingeführt werden. Überdies erwägen die USA dem US-Finanzminister Scott Bessent zufolge, wichtigen Handelspartnern für die Verhandlungen eine Frist über den 9. Juli hinaus zu gewähren.

Positive Impulse kommen auch aus der Handelspolitik: Kanada und die USA haben ihre zuletzt unterbrochenen Gespräche wieder aufgenommen. Der kanadische Premierminister Mark Carney erklärte laut Finanzministerium, sein Land habe den Plan zur Besteuerung großer US-Technologieunternehmen zurückgezogen - in der Hoffnung auf ein für beide Seiten vorteilhaftes umfassendes Handelsabkommen. Die Vereinigten Staaten sind Kanadas mit Abstand wichtigster Handelspartner. Noch am Freitag hatte US-Präsident Donald Trump aufgrund der geplanten Steuer das Gespräch abrupt beendet und neue Zölle in Aussicht gestellt. Auch mit der EU laufen weiterhin Gespräche über eine Beilegung des bilateralen Handelsstreits.

Anhaltende Erwartungen auf eine Entspannung in den globalen Handelskonflikten sowie Spekulationen über eine frühere Zinssenkung der US-Notenbank Fed dürften am Montag die Kauflaune an den US-Aktienmärkten stützen.

Zum Wochenauftakt ging es an den Aktienmärkten in Fernost überwiegend freundlich zu.

In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 letztendlich um 0,84 Prozent an auf 40.487,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite unterdessen 0,59 Prozent auf 3.444,43 Zähler.

Der Hang Seng gab in Hongkong daneben schlussendlich um 0,87 Prozent nach auf 24.072,28 Einheiten.

Positive Vorgaben von der Wall Street sowie die Spekulation auf günstige Handelsvereinbarungen mit den USA vor Ende der von Präsident Trump gesetzten Frist am 9. Juli stützten die Börsen in Asien am Montag teils. US-Handelsminister Lutnick sowie Finanzminister Bessent hatten angekündigt, die USA stünden davor, zahlreiche Handelsabkommen abzuschließen. Zuvor hatte in der Vorwoche die Meldung für Zuversicht gesorgt, wonach die USA und China eine Vereinbarung gefunden haben.

Unterdessen sorgten neue Wirtschaftsdaten aus China kaum für Bewegung - sie sind nah an den Erwartungen ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe verharrte im Juni wie erwartet im Schrumpfung anzeigenden Bereich, verbesserte sich aber zumindest gegenüber dem Vormonat leicht. Der Index des Dienstleistungsgewerbes übertraf die Erwartung leicht, er liegt weiter knapp über der Schwelle, die Wachstum signalisiert.

