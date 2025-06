Kasse gemacht

NVIDIA-Chef Jensen Huang und weitere Insider trennen sich massiv von Aktien des Unternehmens.

• NVIDIA-Aktien im Wert von 1 Milliarde US-Dollar verkauft

• NVIDIA-Chef macht ebenfalls Kasse

• KI-Handel boomt an Börsen



NVIDIA-Insider haben im vergangenen Jahr Unternehmensaktien im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar verkauft. Dies berichtet die Financial Times am Sonntag. Die jüngste Handelsaktivität verzeichnete einen deutlichen Anstieg, da Führungskräfte das steigende Interesse der Anleger an künstlicher Intelligenz sowie den allgemeinen Marktboom nutzten. Wie aus der entsprechenden SEC-Mitteilung hervorgeht begann Jensen Huang, CEO von NVIDIA, diese Woche zum ersten Mal seit September mit dem Verkauf von Aktien.

Insider trennen sich massiv von NVIDIA-Aktien - Papier auf Rekordhoch

In diesem Monat wurden insgesamt Aktienverkäufe im Wert von über 500 Millionen US-Dollar getätigt, heißt es in dem Financial Times-Bericht, während der Aktienkurs des kalifornischen Chipdesigners auf ein Allzeithoch kletterte.

Die NVIDIA-Aktie erreichte am Freitag einen Rekordwert an der NASDAQ von 158,71 US-Dollar und der Chiphersteller eroberte die Krone als wertvollstes Unternehmen der Welt zurück, nachdem ein Analyst prognostiziert hatte, der Chiphersteller werde auf einer "Goldenen Welle" der künstlichen Intelligenz reiten.

KI-Handel boomt an Börsen

Die jüngsten Kursgewinne spiegeln die Rückkehr des US-Aktienmarktes zum "KI-Handel" wider, die in den letzten Jahren aufgrund des Optimismus hinsichtlich der neuen Technologie zu massiven Kursgewinnen bei Chipaktien und verwandten Technologieunternehmen führte, heißt es bei Reuters weiter.

