DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- RTL vor Kauf von Sky Deutschland -- CureVac-Chef wirbt für BioNTech-Übernahme -- Goldpreis, Nike, Xiaomi, Palantir, Droneshield im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt notierte am Freitag in Grün. Der DAX stieg bereits zum Start und konnte sein Plus im weiteren Verlauf kräftig ausbauen. Dabei überschritt er sogar die 24.000-Punkte-Marke. Er verabschiedete sich 1,62 Prozent stärker bei 24.033,22 Punkten ins Wochenende.

Der TecDAX startete ebenso fester und gewann auch im Anschluss. Er beendete die Handelswoche mit Aufschlägen von 0,57 Prozent auf 3.861,44 Punkte. Der deutsche Aktienmarkt setzte am Freitag seine Aufwärtsbewegung fort und verbuchte einen klaren Wochengewinn. Auch schaffte er es über die 21-Tage-Linie, die als Indikator für den kurzfristigen Trend gilt. Die geopolitische Lage im Nahen Osten rückte wieder etwas in den Hintergrund. Die Aufmerksamkeit der Anleger richtet sich nun verstärkt auf den KI-Boom, die geplanten Ausgabenerhöhungen der NATO, Deutschlands milliardenschwere Infrastrukturvorhaben sowie die anhaltenden Zollkonflikte zwischen den USA und der EU und die weitere geldpolitische Entwicklung in den Vereinigten Staaten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich zum Wochenschluss stark. Der EURO STOXX 50 eröffnete höher und stieg im Anschluss deutlich. Letztlich zeigte er sich 1,46 Prozent höher bei 5.320,78 Punkten. "Die Nachricht, dass zehn weitere Trade Deals kurz vor dem Abschluss stehen könnten, kommt auf dem Parkett gut an", erklärte Thomas Altmann von QC Partners. Der Vermögensverwalter betonte, dass der Handelsstreit die Märkte in diesem Jahr phasenweise stark belastet habe. "Weitere Deals könnten diesen Bremsklotz jetzt ein Stück weit beseitigen", so Altmann weiter. Neue Inflationsdaten aus Europa und den USA beeinflussten das Marktgeschehen jedoch kaum - die Aufmerksamkeit der Anleger richtete sich vielmehr auf die handelspolitische Entwicklung. US-Handelsminister Howard Lutnick hatte zuvor erklärt, die Vereinigten Staaten hätten sich mit China auf ein Handelsabkommen verständigt, und es stünden weitere Vereinbarungen mit zehn zusätzlichen Partnerländern kurz vor dem Abschluss. Parallel dazu signalisierte die EU ihre Bereitschaft zu einem Handelsabkommen mit den USA. Gegenüber Bloomberg bezeichnete Lutnick die Übereinkunft als Rahmenabkommen. Demnach soll die EU-Kommission Zugeständnisse machen - insbesondere durch eine Lockerung des Digital Markets Act zugunsten der europäischen Automobilindustrie.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street präsentiert sich zum Wochenschluss mit positiven Vorzeichen. Der Dow Jones notierte zu Beginn 0,27 Prozent höher bei 43.505,60 Punkten und verbleibt auf grünem Terrain.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verbuchte zum Start Gewinne von 0,24 Prozent auf 20.217,26 Stellen und kann auch im Anschluss zulegen. Nach Veröffentlichung wichtiger US-Preisdaten zeigt sich am Freitag eine Fortsetzung der jüngsten Kursgewinne. Der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg im Mai im Jahresvergleich um 2,3 Prozent und entsprach damit genau den Erwartungen. Die Kernrate, die schwankungsanfällige Komponenten wie Energie und Lebensmittel ausklammert, lag mit 2,7 Prozent geringfügig über der Prognose. Gleichzeitig fiel das Wachstum der persönlichen Einkommen im Mai deutlich schwächer aus als von Volkswirten erwartet. Trotz der leicht über den Schätzungen liegenden Kerninflation dürfte das Zahlenwerk die zuletzt aufgekommenen Zinssenkungserwartungen kaum dämpfen. Diese hatten in den vergangenen Tagen für Optimismus an den Aktienmärkten und sinkende Renditen bei US-Staatsanleihen gesorgt. An den Märkten wird weiterhin verstärkt über eine mögliche Leitzinssenkung beim Juli-Treffen der US-Notenbank spekuliert. Die Hoffnung auf Fortschritte im internationalen Handel sorgt zudem für eine positive Grundstimmung. Einem Medienbericht zufolge sollen die USA und China ein Abkommen zur Wiederherstellung des Handelsfriedens unterzeichnet haben. US-Handelsminister Howard Lutnick kündigte zudem zehn weitere Vereinbarungen mit internationalen Partnern an, die kurz vor dem Abschluss stehen sollen. Auch aus der EU kamen zuletzt Signale der Gesprächsbereitschaft in Zollfragen gegenüber Washington. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken