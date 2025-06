Nikkei 225-Wert Furukawa Electric-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Furukawa Electric-Anleger freuen

Ausschüttung an Anteilseigner

Es wurde beschlossen, Anteilseignern eine Dividende zu zahlen.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Furukawa Electric am 25.06.2025 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 120,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit wurde die Furukawa Electric-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 100,00 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet Furukawa Electric 4,24 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Damit wurde die Furukawa Electric-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 24,75 Prozent zurückgeschraubt.

Entwicklung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Furukawa Electric-Aktie via TSE bei einem Wert von 6.924,00 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Furukawa Electric wird der Furukawa Electric-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Furukawa Electric-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Zahlung der Dividende an die Furukawa Electric-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Furukawa Electric weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,43 Prozent auf. Damit zog die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich an, als sie noch 1,85 Prozent betrug.

Kursentwicklung im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr hat der Furukawa Electric-Kurs via TSE 68,75 Prozent an Wert gewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 68,81 Prozent besser entwickelt als der Furukawa Electric-Kurs.

Dividendenaussichten von Furukawa Electric

Für 2026 erwarten Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 131,43 JPY. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,90 Prozent fallen.

Basisinformationen der Furukawa Electric-Aktie

Furukawa Electric ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 490,983 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Furukawa Electric besitzt aktuell ein KGV von 10,41. Der Umsatz von Furukawa Electric betrug in 2025 1,202 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 473,49 JPY.

