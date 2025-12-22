DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- DroneShield, Bayer, Rüstungsaktien, Merck, Roche & Co., Gold, Amazon im Fokus

DAX24.288 +0,4%Est505.760 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,90 +1,2%Nas23.308 +1,3%Bitcoin75.999 +0,4%Euro1,1721 ±0,0%Öl61,20 +1,1%Gold4.416 +1,8%
aktualisiert 22.12.25 08:23 Uhr

VW stoppt US-Verkauf des ID.Buzz. Dürr erhöht Prognose für Mittelzufluss. E-Auto-Kaufprämie könnte Absatz von BMW, Mercedes-Benz und Co. stark steigern. BVB siegt 2:0 gegen Gladbach.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte zum Start in die verkürzte Handelswoche kaum verändert eröffnen.

So zeigt sich der DAX vorbörslich zeitweise nur marginal höher.
Der TecDAX tendiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso seitwärts.

Da viele institutionelle Investoren ihre Bücher für das Jahr 2025 bereits weitgehend geschlossen haben, ist insgesamt mit einem eher ruhigem Handel zu rechnen. Bei einzelnen Titeln könnten jedoch gerade wegen der geringen Umsätze stärkere Ausschläge auftreten, insbesondere bei Aktien aus der zweiten und dritten Reihe.

Zum Wochenschluss hatte der DAX von positiven Impulsen aus den USA profitiert und die psychologisch wichtige Marke von 24.000 Punkten zurückerobert. Rückenwind lieferten eine Leitzinssenkung in den USA sowie jüngste Inflationsdaten, die die Hoffnung auf weitere Zinsschritte im Jahr 2026 nährten. Auch die Europäische Zentralbank hielt ihren Leitzins stabil, was Unternehmen und der öffentlichen Hand weiterhin ein günstiges Finanzierungsumfeld verschafft, mit dem die Eurozone in das konjunkturell erwartungsvolle Jahr 2026 startet.

Geopolitisch bleiben die Unsicherheiten hoch. Im Hinblick auf ein mögliches Ende des russischen Angriffskriegs in der Ukraine gibt es bislang keine substanziellen Fortschritte. Zwar äußerte sich der US-Sondergesandte Steve Witkoff nach Gesprächen mit einer russischen Delegation in Miami zufrieden, konkrete Ergebnisse oder ein Durchbruch wurden jedoch nicht bekanntgegeben.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



