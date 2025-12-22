DAX24.284 ±-0,0%Est505.744 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 +2,1%Nas23.440 +0,6%Bitcoin75.493 -0,2%Euro1,1754 +0,3%Öl62,05 +2,5%Gold4.433 +2,2%
DAX letztlich stabil -- Wall Street höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, TUI, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
AlzChem-Aktie kräftig im Plus: Verträge mit Vorstands- und Finanzchef vorzeitig verlängert

22.12.25 19:57 Uhr
AlzChem-Aktie zieht kräftig an: Vorstandsverträge von Niedermaier und Lösler vorzeitig verlängert | finanzen.net

Der Spezialchemie-Konzern AlzChem hat die Verträge mit wichtigen Vorstandsmitgliedern vorzeitig verlängert.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Alzchem Group AG
143,60 EUR 5,40 EUR 3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Damit werde Chef Andreas Niedermaier bis Ende 2028 im Vorstand tätig sein, teilte das Unternehmen AlzChem am Montagabend mit. Der Vertrag mit dem für Finanzen zuständige Gremiumsmitglied Andreas Lösler wurde bis Ende 2029 verlängert. Die Aktie reagierte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Plus von 3,48 Prozent auf 142,80 Euro.

/he/la

TROSTBERG (dpa-AFX)

DatumRatingAnalyst
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Alzchem Group AddBaader Bank
30.10.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
26.09.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
11.12.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.2025Alzchem Group AddBaader Bank
30.10.2025Alzchem Group BuyWarburg Research
26.09.2025Alzchem Group BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
