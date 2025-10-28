Alzchem Group Aktie
Marktkap. 1,51 Mrd. EURKGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN A2YNT3
ISIN DE000A2YNT30
Symbol ALZCF
Alzchem Group Add
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Add" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie stehe derweil am Scheideweg. Eigenkapitalrendite und Wachstum würden auch 200 Euro rechtfertigen. Andererseits gebe es aber gewisse Schwächen in der Diversifizierung und der Lieferkette./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Alzchem Group AG
Zusammenfassung: Alzchem Group Add
|Unternehmen:
Alzchem Group AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Add
|Kurs*:
153,60 €
|Abst. Kursziel*:
-2,34%
|Rating vorher:
Add
|Kurs aktuell:
162,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
|
Analyst Name:
Volker Bosse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
165,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
