DAX 24.097 -0,1%ESt50 5.674 -0,6%MSCI World 4.409 -0,4%Top 10 Crypto 14,87 -3,3%Nas 23.958 +0,6%Bitcoin 93.765 -1,1%Euro 1,1555 -0,4%Öl 64,38 -0,8%Gold 3.974 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen tiefer erwartet -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job. Wie ein zweites Gehalt. Ohne zweiten Job.
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Alzchem Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
162,40 EUR +13,60 EUR +9,14 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,51 Mrd. EUR

KGV 10,72 Div. Rendite 3,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2YNT3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2YNT30

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol ALZCF

Baader Bank

Alzchem Group Add

14:01 Uhr
Alzchem Group Add
Aktie in diesem Artikel
Alzchem Group AG
162,40 EUR 13,60 EUR 9,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Alzchem mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Add" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Markterwartungen um fünf Prozent getoppt, schrieb Volker Bosse am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Die Aktie stehe derweil am Scheideweg. Eigenkapitalrendite und Wachstum würden auch 200 Euro rechtfertigen. Andererseits gebe es aber gewisse Schwächen in der Diversifizierung und der Lieferkette./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:22 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Alzchem Group AG

Zusammenfassung: Alzchem Group Add

Unternehmen:
Alzchem Group AG		 Analyst:
Baader Bank		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Add		 Kurs*:
153,60 €		 Abst. Kursziel*:
-2,34%
Rating vorher:
Add		 Kurs aktuell:
162,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
Analyst Name:
Volker Bosse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
165,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Alzchem Group AG

14:01 Alzchem Group Add Baader Bank
11:21 Alzchem Group Buy Warburg Research
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.08.25 Alzchem Group Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Alzchem Group AG

dpa-afx Jahresziele bestätigt AlzChem-Aktie zieht an: Spezialchemie lässt Gewinne sprudeln AlzChem-Aktie zieht an: Spezialchemie lässt Gewinne sprudeln
dpa-afx ROUNDUP: Alzchem legt dank Spezialchemie weiter zu - Kurssprung bei Aktie
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX zum Start mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Erfolgreiche Neunmonatsbilanz 2025: Alzchem Group AG steigert EBITDA um 12 % und bestätigt Prognose für Rekordjahr 2025
finanzen.net XETRA-Handel Das macht der SDAX am Mittag
finanzen.net Schwacher Handel: SDAX beginnt Dienstagshandel im Minus
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX startet mit Verlusten
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Successful nine-month results for 2025: Alzchem Group AG increases EBITDA by 12% and confirms forecast for record year in 2025
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group Alzchem Group AG and Ehrmann launch cooperation: New high-protein creatine products with Creavitalis® available in stores from October
EQS Group Alzchem Group AG remains in the game: Creapure® and FC Bayern Basketball continue their collaboration in the upcoming season
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Alzchem Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Alzchem Group AG zu myNews hinzufügen