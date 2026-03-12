DAX 23.541 -0,2%ESt50 5.746 -0,1%MSCI World 4.356 -0,2%Top 10 Crypto 9,5545 +4,3%Nas 22.312 -1,8%Bitcoin 63.109 +3,1%Euro 1,1469 -0,4%Öl 100,2 -1,6%Gold 5.093 +0,0%
Henkel vz. Aktie

70,00 EUR -1,16 EUR -1,63 %
STU
Marktkap. 27,6 Mrd. EUR

KGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
70,00 EUR -1,16 EUR -1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 00:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
69,94 €		 Abst. Kursziel*:
1,52%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
70,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

12:26 Henkel vz. Neutral UBS AG
12.03.26 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
12.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
12.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

