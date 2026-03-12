Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,6 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Neutral" belassen. Eine ansprechende Bewertung und gesenkte Erwartungen an das laufende Jahr böten dem Aktienkurs Unterstützung, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar. Gleichzeitig nähmen die Unsicherheiten aber zu, zumal Wettbewerber auf sich verschlechternde Konsumtrends in Europa hinwiesen./rob/bek/ag
Zusammenfassung: Henkel vz. Neutral
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
69,94 €
|Abst. Kursziel*:
1,52%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
70,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,43%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
