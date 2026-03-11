Henkel vz. Aktie
Marktkap. 28,1 Mrd. EURKGV 14,17
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Düsseldorfer wollten die Bedeutung des Waschmittel- und Haushaltsgeschäfts senken und die Bereiche Haarpflege und Klebstoffe durch Zukäufe stärken, schrieb Warren Ackerman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach der Bilanz. Dies hält er für vernünftig. Er wies aber auf Druck in den Endmärkten, gerade der Auto-Industrie, hin sowie auf die überdurchschnittliche Belastung durch hohe Ölpreise./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
75,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
70,34 €
|Abst. Kursziel*:
6,62%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
71,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
76,24 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
