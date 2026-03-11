DAX 23.687 +0,2%ESt50 5.777 -0,3%MSCI World 4.420 -0,1%Top 10 Crypto 9,2410 -0,9%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 61.130 +0,5%Euro 1,1563 +0,1%Öl 97,22 +3,8%Gold 5.178 +0,4%
MLP-Aktie fällt: 2025 operativ weniger verdient- Umbau im Immobiliengeschäft belastet
RWE-Aktie trotz Gewinnrückgang höher: Milliardenoffensive und Dividende überzeugen Anleger
Henkel vz. Aktie

71,04 EUR +0,56 EUR +0,79 %
STU
Marktkap. 28,1 Mrd. EUR

KGV 14,17
WKN wurde kopiert
WKN 604843

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006048432

Symbol wurde kopiert
Symbol HENOF

Barclays Capital

Henkel vz Equal Weight

08:01 Uhr
Henkel vz Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
71,04 EUR 0,56 EUR 0,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 75 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Düsseldorfer wollten die Bedeutung des Waschmittel- und Haushaltsgeschäfts senken und die Bereiche Haarpflege und Klebstoffe durch Zukäufe stärken, schrieb Warren Ackerman in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar nach der Bilanz. Dies hält er für vernünftig. Er wies aber auf Druck in den Endmärkten, gerade der Auto-Industrie, hin sowie auf die überdurchschnittliche Belastung durch hohe Ölpreise./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Equal Weight

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
70,34 €		 Abst. Kursziel*:
6,62%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
71,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,57%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:36 Henkel vz. Buy Deutsche Bank AG
08:16 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
11.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Investment-Tipp Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse Deutsche Bank AG verleiht Henkel vz-Aktie Buy in jüngster Analyse
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Anleger schicken Henkel vz am Vormittag auf rotes Terrain
finanzen.net Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsende zurück
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz verbilligt sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX am Mittwochnachmittag leichter
finanzen.net Henkel-Aktie dennoch tiefer: Nach Krisenjahr soll das Wachstum wieder anziehen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jahresplus bei Henkel weg - Schwacher Start 2026 und Ölpreise
RTE.ie Henkel sees continued sales growth in 2026
EQS Group EQS-News: Henkel delivers organic growth in 2025 and increases profitability through innovation and more efficiency
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Henkel AG & Co. KGaA: Henkel agrees to acquire specialty coatings company Stahl
