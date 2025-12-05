DAX 24.041 +0,1%ESt50 5.719 -0,1%MSCI World 4.406 -0,3%Top 10 Crypto 12,08 +0,2%Nas 23.531 -0,2%Bitcoin 77.771 +0,4%Euro 1,1617 -0,2%Öl 62,80 -1,7%Gold 4.196 +0,0%
Heute im Fokus
Dow schwächer -- DAX fester -- TKMS mit starken Zahlen -- Siemens und Healthineers kooperieren mit Rheinmetall -- D-Wave, Rüstungsaktien, Tesla, BioNTech, Novo Nordisk, Netflix im Fokus
Top News
Henkel vz. Aktie

68,04 EUR -0,56 EUR -0,82 %
STU
Marktkap. 27,2 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Warburg Research

Henkel vz Buy

17:21 Uhr
Henkel vz Buy
Aktie in diesem Artikel
Henkel KGaA Vz.
68,04 EUR -0,56 EUR -0,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel nach Zahlen von 94 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern erwirtschafte in einem schwierigen Umfeld solide Margen, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Montag vorliegenden Studie. In seinem Bewertungsmodell berücksichtigte er die Umsatzzahlen für das dritte Quartal sowie verhaltene Konjunkturaussichten./rob/tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Henkel AG

Zusammenfassung: Henkel vz. Buy

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,94 €		 Abst. Kursziel*:
35,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,21%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,03 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

05.12.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
02.12.25 Henkel vz. Kaufen DZ BANK
26.11.25 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
13.11.25 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

finanzen.net Analyse im Fokus Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy Warburg Research veröffentlicht Bewertung: Henkel vz-Aktie mit Buy
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Montagmittag um Nulllinie
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Henkel vz Aktie News: Henkel vz wird am Montagvormittag ausgebremst
finanzen.net Jefferies & Company Inc.: Hold für Henkel vz-Aktie
finanzen.net DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor einem Jahr gekostet
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Henkel AG & Co. KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Higher organic sales growth in Q3 – positive volume development in both business units
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Henkel AG & Co. KGaA: Release of a capital market information
