Warburg Research

secunet Security Networks Buy

10:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte seine Jahresziele erreicht oder sogar leicht übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Secunet als einen Hauptnutznießer der steigenden öffentlichen Ausgaben in Deutschland an, da das Unternehmen bei Rüstung, Cybersicherheit und Digitalisierung ? kritischen Investitionsbereichen im aktuellen geopolitischen Umfeld ? eine starke Position einnehme./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

