DAX 24.908 +1,4%ESt50 5.965 +1,4%MSCI World 4.479 +0,2%Top 10 Crypto 11,98 +2,3%Nas 23.225 +1,2%Bitcoin 76.917 +0,5%Euro 1,1694 +0,1%Öl 64,40 -1,4%Gold 4.828 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Netflix 552484 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trumps Zollwende: DAX stärker -- Deutsche Börse plant Übernahme von Allfunds -- Rüstungsaktien, Carl Zeiss, DroneShield, VW, Bayer, Ubisoft, Novo Nordisk, D-Wave im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz Blue Origin vs. SpaceX - Bezos macht Musks Starlink noch mehr Konkurrenz
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

secunet Security Networks Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
202,00 EUR +7,20 EUR +3,70 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,23 Mrd. EUR

KGV 26,94 Div. Rendite 2,35%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 727650

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007276503

Warburg Research

secunet Security Networks Buy

10:11 Uhr
secunet Security Networks Buy
Aktie in diesem Artikel
secunet Security Networks AG
202,00 EUR 7,20 EUR 3,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet vor vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 231 Euro belassen. Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte seine Jahresziele erreicht oder sogar leicht übertroffen haben, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sieht Secunet als einen Hauptnutznießer der steigenden öffentlichen Ausgaben in Deutschland an, da das Unternehmen bei Rüstung, Cybersicherheit und Digitalisierung ? kritischen Investitionsbereichen im aktuellen geopolitischen Umfeld ? eine starke Position einnehme./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: secunet Security Networks AG

Zusammenfassung: secunet Security Networks Buy

Unternehmen:
secunet Security Networks AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
231,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
200,50 €		 Abst. Kursziel*:
15,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
202,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
14,36%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
233,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu secunet Security Networks AG

10:11 secunet Security Networks Buy Warburg Research
20.01.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.25 secunet Security Networks Buy Warburg Research
14.11.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

finanzen.net Hot Stocks heute: Aktien in der Besprechung: Indra Sistemas, secunet und Bilfinger
finanzen.net Verluste in Frankfurt: SDAX schwächelt letztendlich
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX beginnt Mittwochssitzung im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX schlussendlich in Grün
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Zuschläge
StockXperts Secunet: Cyberangriffe reißen nicht ab
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX freundlich
finanzen.net SDAX aktuell: SDAX steigt zum Handelsende
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG continues growth journey in the first nine months of 2025 – outlook for 2025 confirmed and specified
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG publishes figures for the first half of 2025 and confirms forecast for the full year
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks AG in the first half of 2025: Significant increase compared to the prior year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: CEO Axel Deininger to prematurely resign from the Management Board as mutually agreed
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year and confirms annual forecast
EQS Group EQS-AFR: secunet Security Networks AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: secunet Security Networks starts the 2025 financial year significantly better than in the previous year
EQS Group EQS-News: secunet Security Networks AG: Audited Annual Financial Statements and Annual Report 2024
RSS Feed
secunet Security Networks AG zu myNews hinzufügen