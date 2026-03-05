Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,33 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 36,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Refinanzierung verschiebe die Fälligkeiten und sorge für zusätzliche Liquidität, allerdings zum Preis höherer Zinskosten, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. Der Essenslieferdienst bleibe in den kommenden Monaten in einer sehr speziellen Situation. Der Moment der Wahrheit komme entweder vom Großaktionär Prosus, dem eigenen Strategie-Review oder den Aktionären im Zuge der Hauptversammlung./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:54 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
36,90 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
18,08 €
|Abst. Kursziel*:
104,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
18,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
102,86%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
29,99 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|11:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|11:06
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|08:01
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|Delivery Hero Overweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|02.03.26
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|01.06.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|14.02.22
|Delivery Hero Hold
|HSBC
|07.01.19
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|13.11.18
|Delivery Hero Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|02.03.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|05.02.26
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10.12.25
|Delivery Hero Neutral
|Citigroup Corp.
|21.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|14.11.25
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG