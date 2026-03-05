DAX 23.788 -0,1%ESt50 5.759 -0,4%MSCI World 4.454 -0,1%Top 10 Crypto 9,2285 -3,9%Nas 22.749 -0,3%Bitcoin 60.927 -0,2%Euro 1,1575 -0,3%Öl 86,99 +3,2%Gold 5.084 %
Delivery Hero Aktie

18,19 EUR -0,13 EUR -0,71 %
STU
Marktkap. 5,33 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF

Barclays Capital

Delivery Hero Overweight

11:06 Uhr
Delivery Hero
18,19 EUR -0,13 EUR -0,71%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 36,90 Euro auf "Overweight" belassen. Die Refinanzierung verschiebe die Fälligkeiten und sorge für zusätzliche Liquidität, allerdings zum Preis höherer Zinskosten, schrieb Andrew Ross am Donnerstagabend. Der Essenslieferdienst bleibe in den kommenden Monaten in einer sehr speziellen Situation. Der Moment der Wahrheit komme entweder vom Großaktionär Prosus, dem eigenen Strategie-Review oder den Aktionären im Zuge der Hauptversammlung./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:59 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,90 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,08 €		 Abst. Kursziel*:
104,15%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,19 €		 Abst. Kursziel aktuell:
102,86%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

