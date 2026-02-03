DAX 24.367 -1,0%ESt50 5.900 -1,2%MSCI World 4.443 -1,4%Top 10 Crypto 8,6320 -11,7%Nas 22.493 -1,8%Bitcoin 56.707 -8,6%Euro 1,1790 -0,1%Öl 67,36 -2,3%Gold 4.827 -2,8%
Delivery Hero Aktie

Marktkap. 7,6 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2E4K4

ISIN DE000A2E4K43
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A2E4K43

Symbol DLVHF
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLVHF

Deutsche Bank AG

Delivery Hero Hold

11:36 Uhr
Delivery Hero Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Delivery Hero von 20 auf 21 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Umfeld für Essenslieferanten habe sich zuletzt wohl generell etwas gebessert, schrieb Silvia Cuneo in ihrer am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf eine Befragung von Verbrauchern./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Hold

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
25,28 €		 Abst. Kursziel*:
-16,93%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,71 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,53%
Analyst Name:
Silvia Cuneo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Delivery Hero

11:36 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
03.02.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
03.02.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
02.02.26 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
26.01.26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

