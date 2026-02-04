DAX 24.401 -0,8%ESt50 5.921 -0,8%MSCI World 4.498 -0,2%Top 10 Crypto 8,9350 -8,6%Nas 22.905 -1,5%Bitcoin 58.716 -5,4%Euro 1,1810 +0,0%Öl 68,02 -1,4%Gold 4.836 -2,6%
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX schwächelt -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- Barrick Mining, Peloton, BYD, DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren? Carry Trades und Zinsdifferenz-Zertifikate - Wie lässt sich davon profitieren?
SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet SAP-Aktie im Fokus der Anleger: Milliardenschwerer Aktienrückkauf startet
Santander Aktie

10,57 EUR -0,03 EUR -0,32 %
STU
9,68 CHF -0,12 CHF -1,17 %
BRX
Marktkap. 162,67 Mrd. EUR

KGV 11,07
WKN 858872

ISIN ES0113900J37

Symbol BCDRF

UBS AG

Santander Buy

13:36 Uhr
Santander Buy
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
10,57 EUR -0,03 EUR -0,32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,62 €		 Abst. Kursziel*:
11,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
10,57 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
Analyst Name:
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,49 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

13:36 Santander Buy UBS AG
13:21 Santander Halten DZ BANK
04.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 Santander Overweight Barclays Capital
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

finanzen.net Milliardenschwerer Deal Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich Santander mit Milliardenübernahme von Webster Financial und Gewinnplus - Aktien reagieren uneinheitlich
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will US-Bank Webster kaufen - Gewinn steigt 2025
dpa-afx ROUNDUP: Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden Dollar kaufen
dpa-afx Banco Santander will Webster Financial für 12 Milliarden US-Dollar kaufen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Santander-Aktie: So viel hätte eine Investition in Santander von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Santander-Aktie ein
Dow Jones Santander-Aktie unter Druck: Bank schließt 44 Filialen in Großbritannien
dpa-afx Aktien von Commerzbank und Deutsche Bank gesucht: Fed-Entscheid und Zahlenvorlagen treiben an
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Santander-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Santander-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Benzinga Earnings Breakdown: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander: Q4 Earnings Insights
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Assessment
Benzinga Banco Santander Q4 Earnings Summary &amp; Key Takeaways
Benzinga Insights into Banco Santander Q4 Earnings
Benzinga Earnings Summary: Banco Santander Q4
Benzinga Banco Santander Earnings Report: Q4 Overview
MarketWatch Santander says $12 billion U.S. bank deal will cost less than 7 times earnings. The market isn’t buying it.
