Santander Aktie
Marktkap. 162,67 Mrd. EURKGV 11,07
WKN 858872
ISIN ES0113900J37
Symbol BCDRF
Santander Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 11,30 auf 11,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den Quartalszahlen und der Webster-Übernahme sei es eine nachrichtenreiche Woche, schrieb Ignacio Cerezo am Donnerstag. An der Anlagestory ändere sich allerdings wenig. Zunächst dürften die Aktien wohl keine großen Sprünge machen./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 00:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Santander Buy
|Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
10,62 €
|Abst. Kursziel*:
11,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
10,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,66%
|
Analyst Name:
Ignacio Cerezo
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,49 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|13:36
|Santander Buy
|UBS AG
|13:21
|Santander Halten
|DZ BANK
|04.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.26
|Santander Overweight
|Barclays Capital
