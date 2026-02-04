DAX24.781 -0,1%Est505.995 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7200 -3,3%Nas23.255 -1,4%Bitcoin64.662 +1,0%Euro1,1833 +0,1%Öl67,79 ±-0,0%Gold5.078 +2,6%
Heute im Fokus
DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus
Top News
DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite DAX dürfte zur Wochenmitte auf der Stelle treten - 25.000 Punkte-Marke vorerst außer Reichweite
Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle Goldpreis: Geopolitische Spannungen sorgen für Kaufwelle
aktualisiert 04.02.26 07:57 Uhr

Webster Financial: Santander zahlt für Übernahme zweistelligen Milliardenbetrag. Jungheinrich: Metall stoppt Proteste und setzt auf Verhandlungen. Ende des Regierungsstillstands: US-Repräsentantenhaus billigt Finanzpaket. Glencore: Verkauf von Beteiligungen im Kongo geplant. UBS verdient mehr als erwartet.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte stabil in den Handel starten, vorbörslich zeigt sich nur wenig Bewegung.

Der DAX hatte am Vortag 0,07 Prozent im Minus bei 24.780,79 Punkten geschlossen.
Der TecDAX fiel er ebenfalls unter die Nulllinie und beendete die Sitzung 1 Prozent tiefer bei 3.605,72 Zählern.

Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils kräftigen Schwankungen weiter nach. Die Gold- und Silberpreise, deren deutliche Korrektur in der Vorwoche auch die Aktienmärkte belastet hatte, setzen ihre Erholung fort.

Ein erneuter Anlauf auf die Marke von 25.000 Punkten ist damit vorerst nicht in Sicht. Anleger richten den Blick am Mittwoch auf Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi, bei denen Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs ausgelotet werden sollen. Im Iran-Konflikt meldete das US-Militär zudem den Abschuss einer iranischen Überwachungsdrohne nahe der Südküste des Landes.

Der jüngste Abverkauf bei Teilen der US-Techwerte lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst kalt, könnte aber einzelne Branchenwerte weiter belasten - darunter SAP, bislang größter DAX-Verlierer des Jahres 2026. Die Commerzbank verwies auf anhaltende Sorgen der Anleger über neue KI-Tools und deren mögliche Auswirkungen auf etablierte Geschäftsmodelle. Davon waren zuletzt vor allem Software- und Datenbankanbieter betroffen.

Top Themen

Nintendo-Aktie bricht zweistellig ein: Rekordzahlen bei Switch 2 reichen Anlegern nicht aus
NintendoInfineonAMDNovo NordiskSuper Micro ComputerSantander / Webster FinancialPalantir

News-Ticker

