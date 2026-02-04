DAX vor stabilem Start -- Asiens Börsen uneinheitlich -- AMD-Geschäfte laufen besser als erwartet -- Novo Nordisk mit Umsatzrückgang erwartet -- Infineon schlägt Erwartungen -- SuperMicro im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte stabil in den Handel starten, vorbörslich zeigt sich nur wenig Bewegung. Der DAX hatte am Vortag 0,07 Prozent im Minus bei 24.780,79 Punkten geschlossen.

Der TecDAX fiel er ebenfalls unter die Nulllinie und beendete die Sitzung 1 Prozent tiefer bei 3.605,72 Zählern. Am deutschen Aktienmarkt lässt die Nervosität der vergangenen Tage mit teils kräftigen Schwankungen weiter nach. Die Gold - und Silberpreise, deren deutliche Korrektur in der Vorwoche auch die Aktienmärkte belastet hatte, setzen ihre Erholung fort. Ein erneuter Anlauf auf die Marke von 25.000 Punkten ist damit vorerst nicht in Sicht. Anleger richten den Blick am Mittwoch auf Gespräche zwischen Unterhändlern Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi, bei denen Möglichkeiten für ein Ende des Kriegs ausgelotet werden sollen. Im Iran-Konflikt meldete das US-Militär zudem den Abschuss einer iranischen Überwachungsdrohne nahe der Südküste des Landes. Der jüngste Abverkauf bei Teilen der US-Techwerte lässt den deutschen Gesamtmarkt zunächst kalt, könnte aber einzelne Branchenwerte weiter belasten - darunter SAP, bislang größter DAX-Verlierer des Jahres 2026. Die Commerzbank verwies auf anhaltende Sorgen der Anleger über neue KI-Tools und deren mögliche Auswirkungen auf etablierte Geschäftsmodelle. Davon waren zuletzt vor allem Software- und Datenbankanbieter betroffen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Dienstag leichter. Der EURO STOXX 50 startete die Sitzung noch im Plus und markierte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch. Im Laufe des Tages drehte er jedoch ins Minus und verabschiedete sich 0,2 Prozent schwächer bei 5.995,35 Punkten in den Feierabend. Europas Börsen kamen am Dienstag im Handelsverlauf von den Tageshochs zurück. Die starken Gewinne der US-Tech-Werte hatten am Morgen auf die asiatischen Märkte gewirkt - in Europa allerdings nur zeitweise für Auftrieb gesorgt. Daneben hat der Abverkauf bei den Edelmetallen zunächst ein Ende gefunden. Positiv wurde das Handelsabkommen zwischen den USA und Indien gewertet, zuvor hatte auch Europa einen Handelsdeal mit Indien geschlossen. Im Fokus standen am Vormittag außerdem die Verbraucherpreise in Frankreich. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen verbuchten am Dienstag teils kräftige Verluste. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas tiefer. Anschließend drehte er ins Plus und erreichte bei 49.653,13 Punkten ein neues Rekordhoch. Dann bewegte er sich jedoch deutlich auf rotem Terrain. Sein Schlussstand: 49.240,99 Punkte (-0,34 Prozent).

Der NASDAQ Composite legte zum Start leicht zu. Im Verlauf drehte er jedoch ins Minus und verbuchte zeitweise kräftige Verluste. Er beendete den Handel 1,43 Prozent leichter bei 23.255,19 Punkten. In den Fokus der Anleger rückte am Dienstag die Berichtssaison. Geschäftsberichte und Unternehmensziele sorgen teils für deutliche Kursausschläge. PayPal verfehlte im Schlussquartal die Gewinnerwartungen und ersetzt nun CEO Alex Chriss durch Enrique Lores, bisher Leiter von HP Inc. Daneben hat der Technologiekonzern Palantir am Montag nachbörslich Zahlen vorgelegt. Analyst Brent Thill von Jefferies kommentierte laut dpa-AFX zur Quartalsbilanz: "Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt". Die Kurse werden zudem vom anhaltenden Haushaltsstreit in den USA gebremst. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken