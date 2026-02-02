DAX24.854 +0,2%Est506.025 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,06 -1,1%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.213 -0,8%Euro1,1792 ±0,0%Öl66,35 +0,1%Gold4.913 +5,4%
Halbleiter-Feuerwerk

Aktien von Samsung & SK Hynix schießen durch die Decke: Überträgt sich die Rally auf Infineon, ASML, Micron & Co.?

03.02.26 10:59 Uhr
KI-Boom lässt Samsung & SK Hynix durch die Decke schießen: So reagieren die Aktien von Infineon, Micron und den NASDAQ-Riesen | finanzen.net

Mit teils kräftigen Kurssprüngen haben Halbleitertitel am Dienstag Anleger erfreut. Die Rally begann in Asien, setzt sich in Europa nur verhalten fort und dürfte gebremster auch den US-Markt erfassen.

• Große Erholung südkoreanischer Halbleitertitel treibt Markt an
• JPMorgan prognostiziert 45-50 % Potenzial für Samsung & SK hynix
• KI-Boom stärkt Nachfrage und Preisentwicklung im Speicherbereich

Südkoreas Chiphersteller haben sich am Dienstag maßgeblich für den kräftigen Erholungskurs der Börse in Südkorea verantwortlich gezeigt. Allein der heimische Branchenprimus Samsung Electronics konnte mit einem Kurssprung von 11,37 Prozent auf 167.500 KRW den Markt entscheidend mit antreiben - damit summierte sich das Plus bei der Aktie im bisherigen Jahresverlauf auf fast 40 Prozent. Auch bei der Aktie von SK hynix griffen Anleger in großem Stil zu und sorgten für einen Sprung um 9,28 Prozent auf 907.000 KRW - auch hier liegt das Kursplus seit Jahresstart ähnlich hoch, wie bei der Aktie von Samsung Electronics.

Palantir-Zahlen treiben an

Als einer der Gründe für die starke Kursentwicklung der Halbleitertitel in Südkorea wird am Markt der starke Abverkauf vom Vortag genannt, der vielen Anlegern möglicherweise zu hoch ausgefallen ist. Zudem sehen Marktbeobachter im starken Umsatzausblick von Palantir Technologies, das am Montag nachbörslich seine Bücher geöffnet hatte, einen weiteren Antriebsfaktor für die südkoreanischen Halbleitertitel.

Analysten von JPMorgan rechnen Dow Jones zufolge für Samsung und SK Hynix, deren kombinierte Marktkapitalisierung über ein Drittel des Kospi ausmacht, mit noch mehr Aufwärtspotenzial. Da der Boom der künstlichen Intelligenz die Chippreise in die Höhe treibt, könnten beide Aktien bis 2026 um 45-50 Prozent steigen, so die Analysten in einer Mitteilung.

Europas Halbleiterriesen eher verhalten

Trotz der Rally der südkoreanischen Halbleiterriesen überträgt sich die Kauflaune nur verhalten auf europäische Anleger. Die Infineon-Aktie verliert im XETREA-Handel zeitweise 2,82 Prozent auf 40,70 Euro, während ASML-Titel an der Börse in den Niederlanden vergleichsweise überschaubare 0,47 Prozent auf 1.230,60 Euro hinzu gewinnen. STMicroelectronics zeigen sich an der Euronext in Paris daneben 2,03 Prozent tiefer bei 23,865 Euro.

Aktien von Broadcom, Micron und AMD mit Gewinnen

Die neben KI-Branchenprimus NVIDIA größten US-Halbleiterkonzerne Broadcom, Micron Technology und AMD zeigen unterdessen ebenfalls positive Tendenzen, eine Rally wie die der südkoreanischen Konkurrenz zeichnet sich aber nicht ab. Broadcom-Aktien liegen vorbörslich an der NASDAQ 0,55 Prozent bei 332,92 US-Dollar im Plus, Micron-Aktien gewinnen daneben immerhin 1,53 Prozent auf 444,50 US-Dollar, während AMD-Titel ein Plus von 2,18 Prozent auf 251,63 US-Dollar erzielen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Sean Gallup/Getty Images

