NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.
NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht.
5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 268,00 USD, was einem Anstieg von 76,87 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 191,13 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|275,00 USD
|43,88
|28.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|21.01.2026
|RBC Capital Markets
|240,00 USD
|25,57
|15.01.2026
|Bernstein Research
|275,00 USD
|43,88
|06.01.2026
