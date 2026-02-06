Analystenprognosen

NVIDIA-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar

07.02.26 09:31 Uhr

Analysten haben im abgelaufenen Monat die NVIDIA-Aktie unter die Lupe genommen.

Wer­bung

NVIDIA Experten haben ihre Einschätzung der NVIDIA-Aktie veröffentlicht. Wer­bung Wer­bung 5 Experten raten die NVIDIA-Aktie zu kaufen. Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 268,00 USD, was einem Anstieg von 76,87 USD zum aktuellen NAS-Kurs der NVIDIA-Aktie von 191,13 USD gleichkommt. Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 275,00 USD 43,88 28.01.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 21.01.2026 RBC Capital Markets 240,00 USD 25,57 15.01.2026 Bernstein Research 275,00 USD 43,88 06.01.2026 Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Konstantin Savusia / Shutterstock.com