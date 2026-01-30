DAX24.609 +0,3%Est505.940 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9600 -9,2%Nas23.462 -0,9%Bitcoin65.396 +0,7%Euro1,1871 +0,2%Öl66,39 -6,1%Gold4.688 -3,6%
Heute im Fokus
DAX kämpft sich ins Plus -- Asiens Börsen tiefrot -- Disney vor Chefwechsel? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Aurubis, Infineon & Co. im Fokus
Lumentum Holdings (LITE) im Pivotal-Point-Check: 17 % Kurs-Rallye vor Quartalszahlen – KI-Infrastruktur-Boom und neue Laser-Plattformen katapultieren die Aktie auf ein Rekordhoch!
Kursrutsch setzt sich fort: Bitcoin, Ethereum und Co. zum Wochenstart teils zweistellig tiefer
Kaufchance

Hannover Rück-Aktie gefragt:: Anleger folgen Goldman-Sachs-Überzeugung

02.02.26 11:14 Uhr
Goldman Sachs signalisiert Kaufchance - Hannover Rück-Aktie -Aktie klettert | finanzen.net

Die Aktien von Hannover Rück sind am Montag in einem unsicheren Marktumfeld Indexgewinner.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
243,60 EUR 3,00 EUR 1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
517,00 EUR 4,20 EUR 0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Zuletzt war der Anstieg bei dem Rückversicherer auf XETRA 1,76 Prozent auf 243 Euro, während das Plus beim Konkurrenten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 0,86 Prozent auf 516,80 Euro betrug.

Gestützt wurden die Titel der Hannoveraner davon, dass sie von der Investmentbank Goldman Sachs auf eine Empfehlungsliste gesetzt wurden. Wegen ihres defensiven Charakters waren Versicherungswerte aber auch insgesamt gefragt.

Goldman hat die bereits zum Kauf empfohlenen Papiere von Hannover Rück auf die "European Conviction List" mit besonders überzeugenden Anlageideen gesetzt. Von Hannover Rück erwartet der zuständige Analyst Andrew Baker auch in einem schwächeren Preisumfeld anhaltendes Ergebniswachstum. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und das Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Er bezeichnete es deshalb als nicht gerechtfertigt, dass die Bewertung nach relativ schwacher Tendenz nur noch dem Sektorschnitt entspreche./tih/jha/

Bildquellen: Hannover Rück

mehr Analysen