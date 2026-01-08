DAX25.218 +0,4%Est505.966 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,2%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.763 -0,4%Euro1,1645 -0,1%Öl62,41 -0,5%Gold4.473 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Infineon 623100 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Rekord -- Tilray übertrifft Erwartungen -- TUI, Alphabet, BMW, BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Top News
Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy Neue Analyse: UBS AG bewertet Airbus SE-Aktie mit Buy
UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie UBS AG: Neutral-Note für MTU Aero Engines-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analystenstimme

Aktien von Hannover Rück, Munich Re, und Co. fallen: Morgan Stanley drückt auf Versicherer

09.01.26 13:10 Uhr
Analystenabstufungen von Morgan Stanley belasten Aktien von Hannover Rück, Munich Re und Co. | finanzen.net

Die Aktien von Versicherungsunternehmen haben am Freitag erneut nachgegeben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
381,40 EUR -7,70 EUR -1,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Hannover Rück
245,60 EUR -6,40 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
525,60 EUR -7,20 EUR -1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der europäische Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,3 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht und liegt auch seit Jahresanfang mit minus 2,6 Prozent im Branchentableau hinten.

Wer­bung

Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Im DAX verloren Hannover Rück, Munich Re und die Aktien des Erstversicherers Allianz zwischen 1,3 und 1,9 Prozent.

Hannover Rück und Aviva stuften die Analysten von Morgan Stanley von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkten die Kursziele. Auch für Munich Re wurde das Kursziel etwas reduziert bei unveränderter "Underweight"-Empfehlung. Für die Allianz hoben die Experten indes das Kursziel an und votieren weiter mit "Equal-weight". Allianz biete hohe Qualität, dies sei aber bereits im Kurs berücksichtigt. Aviva ist der bevorzugte Versicherer-Wert von Morgan Stanley in Großbritannien, die Papiere seien aber fair bewertet.

Für den Rückversicherungssektor bleiben die Analysten insgesamt vorsichtig. Hannover Rück sehen sie dank eines disziplinierten Managements, starker Bilanz und hohem Kapitalpuffer im Sektor aber als einen der besten Akteure. Historisch betrachtet habe Hannover Rück die Konkurrenz zudem in schwächeren Preiserneuerungsrunden immer hinter sich gelassen. Der Konzern sei mit beständigem Gewinnwachstum und seinen Kapitalausschüttungen in einem unsicheren Preisumfeld am besten positioniert.

Wer­bung

/ajx/niw/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Allianz

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
02.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.11.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.11.2025Allianz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
07.01.2026Allianz HoldDeutsche Bank AG
17.12.2025Allianz NeutralUBS AG
08.12.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
14.11.2025Allianz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
20.10.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
04.09.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Allianz nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen