Analystenstimme

Die Aktien von Versicherungsunternehmen haben am Freitag erneut nachgegeben.

Der europäische Sektor war am frühen Nachmittag mit minus 1,3 Prozent der schwächste der Stoxx-600-Übersicht und liegt auch seit Jahresanfang mit minus 2,6 Prozent im Branchentableau hinten.

Wer­bung Wer­bung

Morgan Stanley verwies auf das herausfordernde Branchenumfeld mit einer schwächeren Preiserneuerungsrunde für Rückversicherer. Im DAX verloren Hannover Rück, Munich Re und die Aktien des Erstversicherers Allianz zwischen 1,3 und 1,9 Prozent.

Hannover Rück und Aviva stuften die Analysten von Morgan Stanley von "Overweight" auf "Equal-weight" ab und senkten die Kursziele. Auch für Munich Re wurde das Kursziel etwas reduziert bei unveränderter "Underweight"-Empfehlung. Für die Allianz hoben die Experten indes das Kursziel an und votieren weiter mit "Equal-weight". Allianz biete hohe Qualität, dies sei aber bereits im Kurs berücksichtigt. Aviva ist der bevorzugte Versicherer-Wert von Morgan Stanley in Großbritannien, die Papiere seien aber fair bewertet.

Für den Rückversicherungssektor bleiben die Analysten insgesamt vorsichtig. Hannover Rück sehen sie dank eines disziplinierten Managements, starker Bilanz und hohem Kapitalpuffer im Sektor aber als einen der besten Akteure. Historisch betrachtet habe Hannover Rück die Konkurrenz zudem in schwächeren Preiserneuerungsrunden immer hinter sich gelassen. Der Konzern sei mit beständigem Gewinnwachstum und seinen Kapitalausschüttungen in einem unsicheren Preisumfeld am besten positioniert.

Wer­bung Wer­bung

/ajx/niw/mis

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX)