Allianz Aktie
Marktkap. 141,86 Mrd. EURKGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400
ISIN DE0008404005
Symbol ALIZF
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Der Experte sieht positive Trends, auch im Hinblick auf die Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung. Er sieht die Allianz noch am Anfang ihres dreijährigen Strategieplans und prognostiziert eine Beschleunigung bei einer wichtigen Kennzahl ? dem Volumenwachstum im Privatkundengeschäft abseits der Lebensversicherungen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
