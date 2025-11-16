DAX 23.877 -0,7%ESt50 5.694 -0,9%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 12,78 +1,3%Nas 22.901 +0,1%Bitcoin 82.136 +1,0%Euro 1,1610 -0,1%Öl 63,81 -0,8%Gold 4.075 -0,1%
Allianz Aktie

368,20 EUR +1,10 EUR +0,30 %
STU
Marktkap. 141,86 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 431 Euro auf "Buy" belassen. Der Versicherer habe ein starkes drittes Quartal hinter sich, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Der Experte sieht positive Trends, auch im Hinblick auf die Mittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung. Er sieht die Allianz noch am Anfang ihres dreijährigen Strategieplans und prognostiziert eine Beschleunigung bei einer wichtigen Kennzahl ? dem Volumenwachstum im Privatkundengeschäft abseits der Lebensversicherungen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 18:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Buy

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
431,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
367,10 €		 Abst. Kursziel*:
17,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
368,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,06%
Analyst Name:
Michael Huttner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
362,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

