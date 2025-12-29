DAX 24.356 +0,0%ESt50 5.753 +0,0%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +2,9%Nas 23.474 -0,5%Bitcoin 74.507 +0,7%Euro 1,1768 +0,0%Öl 61,88 +0,2%Gold 4.371 +0,9%
Beiersdorf Aktie

93,14 EUR -0,06 EUR -0,06 %
STU
Marktkap. 20,25 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

08:56 Uhr
Beiersdorf Outperform
Beiersdorf AG
93,14 EUR -0,06 EUR -0,06%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Im November hätten in der Konsumbranche die Lebensmittelproduzenten am stärksten zugelegt, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie unter Berufung auf Markterhebungen. Knapp dahinter folgten die Produzenten von Kosmetik und Körperpflegeprodukten. Bei Beiersdorf seien die Preise gestiegen, die Volumina jedoch zurückgegangen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 16:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
93,26 €		 Abst. Kursziel*:
38,32%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
93,14 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,50%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
119,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

