DAX 24.979 -1,3%ESt50 5.932 -1,6%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.990 -0,8%Euro 1,1619 +0,3%Öl 63,39 -1,3%Gold 4.669 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Zolldrohungen im Grönland-Streit: DAX tiefrot -- Asiens Börsen überwiegend leichter -- SAP, Siemens Energy, DroneShield, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, NVIDIA, Alphabet, Netflix, Bayer im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen Um 18 Uhr live: Krypto zu Jahresbeginn - so startest du richtig mit Digitalwährungen
Grönland-Streit verschärft sich: EU stellt massive Gegenzölle in Aussicht Grönland-Streit verschärft sich: EU stellt massive Gegenzölle in Aussicht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
97,06 EUR -1,24 EUR -1,26 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 21,5 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Bernstein Research

Beiersdorf Outperform

10:31 Uhr
Beiersdorf Outperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
97,06 EUR -1,24 EUR -1,26%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns biete eine günstige Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Wachstumswende bei den Hamburgern ab dem vierten Quartal 2025 zu einer Neubewertung der Aktie führen wird. Deshalb ist die Aktie sein "Top-Pick"./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf

Zusammenfassung: Beiersdorf Outperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
97,16 €		 Abst. Kursziel*:
32,77%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
97,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,91%
Analyst Name:
Callum Elliott 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

10:31 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
16.01.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
12.01.26 Beiersdorf Buy Deutsche Bank AG
12.01.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Bewertung im Fokus Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie Outperform von Bernstein Research für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Start steigen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Anleger schicken Beiersdorf am Montagvormittag ins Minus
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Plus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf präsentiert sich am Nachmittag stärker
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gewinnt am Mittag
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen