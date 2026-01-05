Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,29 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige geringfügige Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Für das Konsumgütergeschäft rechnet er für 2025 mit einem flächenbereinigten Wachstum von 2,5 Prozent und senkte seine Prognose für 2026 auf 3,1 Prozent./ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Hold
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
98,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
95,36 €
|Abst. Kursziel*:
2,77%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
95,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|05.01.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|24.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.10.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.09.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|17.12.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.11.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets