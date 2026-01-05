Aktie bewertet

Die detaillierte Analyse des Beiersdorf-Papiers wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Tom Sykes durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Hold" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analyst Tom Sykes nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige geringfügige Anpassungen an seinen Gewinnschätzungen vor. Für das Konsumgütergeschäft rechnet er für 2025 mit einem flächenbereinigten Wachstum von 2,5 Prozent und senkte seine Prognose für 2026 auf 3,1 Prozent.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Beiersdorf-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Beiersdorf nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:02 Uhr 1,5 Prozent auf 95,22 EUR. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 2,92 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 139.426 Aktien. Experten prognostizieren, dass Beiersdorf die Bilanz für Q4 2025 am 26.02.2026 vorlegt.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.