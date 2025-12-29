Beiersdorf Aktie
Marktkap. 20,25 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Bei Beiersdorf habe es im Deo-Geschäft wieder Wachstum gegeben./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
93,42 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
93,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
118,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
