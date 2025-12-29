DAX 24.490 +0,6%ESt50 5.796 +0,8%MSCI World 4.461 +0,0%Top 10 Crypto 11,61 +3,0%Nas 23.460 -0,1%Bitcoin 75.330 +1,8%Euro 1,1758 -0,1%Öl 61,96 +0,3%Gold 4.375 +1,0%
Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS im Blick: Putin informiert Trump über angeblichen Angriff durch Kiew
Hot Stocks heute: Börsenschluss 2025 - unsere Aktien für 2026: Rheinmetall, Deutsche Bank und Deutz
Beiersdorf Aktie

93,48 EUR +0,28 EUR +0,30 %
STU
Marktkap. 20,25 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN wurde kopiert
WKN 520000

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
Symbol BDRFF

JP Morgan Chase & Co.

Beiersdorf Overweight

17:31 Uhr
Beiersdorf Overweight
Beiersdorf AG
93,48 EUR 0,28 EUR 0,30%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. In den vier Wochen bis Ende November hätten die europäischen Lebensmittel- und Haushaltsprodukte-Hersteller stabiles Wachstum verzeichnet, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung nach jüngsten Marktdaten für die Geschäfte in Westeuropa. Am stärksten habe sich der französische Kosmetikkonzern L'Oreal entwickelt. Bei Beiersdorf habe es im Deo-Geschäft wieder Wachstum gegeben./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.12.2025 / 10:58 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
93,42 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
93,48 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
118,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

17:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:56 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
18.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
17.12.25 Beiersdorf Sell UBS AG
mehr Analysen

