Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Es sei wohl noch nicht das Ende der Abwärtsspirale für die Markterwartungen erreicht, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und einem unerwartet schwachen Ausblick. Basierend auf seinen neuen Schätzungen für 2026 weise die Aktie des Konsumgüterkonzerns einen leichten Bewertungsaufschlag zur Branche auf./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf Sell
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
84,84 €
|Abst. Kursziel*:
6,08%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
83,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
113,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
