Beiersdorf Aktie

83,96 EUR -0,88 EUR -1,04 %
STU
Marktkap. 22,9 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

UBS AG

Beiersdorf Sell

08:36 Uhr
Beiersdorf Sell
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
83,96 EUR -0,88 EUR -1,04%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Sell" belassen. Es sei wohl noch nicht das Ende der Abwärtsspirale für die Markterwartungen erreicht, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend nach dem Geschäftsbericht und einem unerwartet schwachen Ausblick. Basierend auf seinen neuen Schätzungen für 2026 weise die Aktie des Konsumgüterkonzerns einen leichten Bewertungsaufschlag zur Branche auf./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Sell

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
84,84 €		 Abst. Kursziel*:
6,08%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
83,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,19%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
113,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:36 Beiersdorf Sell UBS AG
08:36 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:01 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
08:01 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

dpa-afx Ausblick belastet Analysten senken Kursziele für die Beiersdorf-Aktie Analysten senken Kursziele für die Beiersdorf-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Overweight'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Beiersdorf auf 'Halten' - Fairer Wert 93 Euro
Dow Jones XETRA-SCHLUSS/Börsen auf Suche nach einem Boden - Beiersdorf stürzen ab
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt schlussendlich
finanzen.net Beiersdorf-Aktie rutscht ab: 750-Millionen-Euro-Rückkauf - Anleger strafen schwachen Ausblick ab
dpa-afx ROUNDUP 3: Beiersdorf sieht kaum Wachstum - Aktie sackt deutlich ab
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Investoren fliehen am Nachmittag aus Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
