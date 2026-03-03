ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 95 Euro - 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 112 auf 95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger gingen einen Schritt vorwärts und zwei zurück, schrieb Warren Ackerman am Mittwoch infolge des Kurseinbruchs nach dem enttäuschenden Ausblick. Es könnte ein reinigendes Gewitter gewesen sein, der weitere Weg sei aber schwer einsehbar - gerade für die wichtige Marke Nivea. Es stehe die Frage im Raum, ob die Margenerwartungen genügend heruntergeschraubt worden seien./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 03:54 / GMT
