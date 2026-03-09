DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2130 +3,6%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Lufthansa 823212 Nu A3C82G Vertiv A2PZ5A MARA A2QQBE BB Biotech A0NFN3 Rheinmetall 703000 Befesa A2H5Z1 Atlassian A3DUN5 Applied Digital A3DHHB Adyen B.V. Parts Sociales A2JNF4 Synopsys 883703 Lumentum A14WK0 HealWELL AI A A3EWDE MasterCard A0F602 BAWAG A2DYJN
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sinkende Ölpreise: DAX legt kräftig zu -- Erholung an Asiens Börsen -- Trump: Iran-Krieg "so gut wie beendet" -- VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
Top News
Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway Warren Buffetts Wette auf die "Sogo Shosha": So schlagen sich die Japan-Investments von Berkshire Hathaway
Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf Nahostkonflikt im Fokus: DAX erholt sich deutlich - Leicht gesunkene Ölpreise hellen Stimmung auf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
81,22 EUR -0,80 EUR -0,98 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 17,7 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

RBC Capital Markets

Beiersdorf Underperform

08:01 Uhr
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
81,22 EUR -0,80 EUR -0,98%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
82,12 €		 Abst. Kursziel*:
-14,76%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
81,22 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
110,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:01 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
04.03.26 Beiersdorf Sell UBS AG
04.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
04.03.26 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Frühes Investment DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet DAX 40-Titel Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Beiersdorf von vor 5 Jahren bedeutet
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt Beiersdorf auf 'Underperform' - Ziel runter auf 70 Euro
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX sackt schlussendlich ab
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Handel mit Gewinnen
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Montagnachmittag nach
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt ab
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Montagmittag Verluste
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Mittag auf rotem Terrain
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen