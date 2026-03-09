Beiersdorf Aktie
Marktkap. 17,7 Mrd. EURKGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 100 auf 70 Euro gesenkt und die Aktien von "Sector Perform" auf "Underperform" abgestuft. Die wichtige Marke Nivea sei Herausforderungen durch eine komplizierte Preispositionierung und einen intensiven Wettbewerb sowie einem schwer vorhersagbaren Verbraucherverhalten ausgesetzt, schrieb Wassachon Udomsilpa in ihrer am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Der Erholungsweg sei ungewiss, und es gebe das Risiko eines weiteren Margenrückgangs. Der Kursrutsch zeuge eher von der schwächeren Wachstumsdynamik, als dass er eine attraktive Einstiegsgelegenheit biete./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 17:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 00:45 / EDT
Zusammenfassung: Beiersdorf Underperform
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
82,12 €
|Abst. Kursziel*:
-14,76%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
81,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-13,81%
|
Analyst Name:
Wassachon Udomsilpa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
110,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:01
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|04.03.26
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.02.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG