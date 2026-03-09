Commerzbank Aktie
Marktkap. 34,23 Mrd. EURKGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100
ISIN DE000CBK1001
Symbol CRZBF
Commerzbank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Flora Bocahut am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Die Commerzbank habe jüngst bei den Kosten schwach abgeschnitten./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Commerzbank AG
Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
|Unternehmen:
Commerzbank
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
31,78 €
|Abst. Kursziel*:
13,28%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
31,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,56%
|
Analyst Name:
Flora Bocahut
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Commerzbank
|09:16
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|19.01.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.25
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|09:16
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.02.26
|Commerzbank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.02.26
|Commerzbank Equal Weight
|Barclays Capital
|13.02.26
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.02.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.