Commerzbank Aktie

34,11 EUR +0,08 EUR +0,24 %
STU
Marktkap. 38,56 Mrd. EUR

KGV 15,51 Div. Rendite 3,05%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Symbol CRZBF

Barclays Capital

Commerzbank Equal Weight

08:51 Uhr
Commerzbank Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Commerzbank
34,11 EUR 0,08 EUR 0,24%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Commerzbank von 30,40 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Commerzbank biete solide Fundamentaldaten mit einem von den Erträgen getriebenen, starken Ergebniswachstum je Aktie (EPS), schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Flora Bocahut in ihrer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Frankfurter profitieren von Rückenwind in Deutschland und Polen. Ihre EPS-Prognosen lägen allerdings unter den Konsensschätzungen, und das Bewertungsniveau beinhalte nur begrenztes Kurspotenzial, betonte die Expertin./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 17:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
34,07 €		 Abst. Kursziel*:
5,66%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
34,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
Analyst Name:
Flora Bocahut 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,15 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

08:51 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
13.02.26 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
11.02.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Commerzbank Halten DZ BANK
11.02.26 Commerzbank Hold Warburg Research
mehr Analysen

