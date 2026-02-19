flatexDEGIRO Aktie
Marktkap. 3,55 Mrd. EURKGV 14,53 Div. Rendite 0,27%
WKN FTG111
ISIN DE000FTG1111
Symbol FNNTF
flatexDEGIRO Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 46,50 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Jahresbeginn und insbesondere in den vergangenen zwei Wochen biete eine attraktive Einstiegsgelegenheit, schrieb Amit Jagadeesh in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Die Gründe, die er am Markt für den Kursrückgang gehört habe - Gefahren durch die Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Vermögensverwaltung und den konservativen Ausblick auf 2026 - sehe er als begrenzte fundamentale Risiken. Die Aktie des Online-Brokers bleibt sein bevorzugter Branchentitel in Europa./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Zusammenfassung: flatexDEGIRO Buy
|Unternehmen:
flatexDEGIRO AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
46,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,24 €
|Abst. Kursziel*:
53,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
30,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
53,36%
|
Analyst Name:
Amit Jagadeesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu flatexDEGIRO AG
|12.02.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|11.02.26
|flatexDEGIRO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|09.01.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
