Boeing Aktie
Marktkap. 156,98 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
Boeing Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Boeing auf "Outperform" belassen. Falls der Iran-Krieg und die daraus resultierenden Einschränkungen im Flugverkehr nicht lange dauerten, seien nur begrenzte Risiken für die Flugzeugbauer und -zulieferer ersichtlich, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Brancheneinschätzung. Die Auftragsbestände von Airbus und Boeing sicherten diesen bei den aktuellen Produktionsraten den Betrieb für nahezu die nächsten zehn Jahre. Auch die Zulieferer dürften durch den Konflikt nicht aus der Spur kommen. Ein Risiko seien allerdings die Auswirkungen der hohen Ölpreise auf die Finanzen der Fluggesellschaften. Rabiers Branchenfavoriten sind Boeing und Safran./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 06:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Outperform
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 231,11
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 227,43
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Adrien Rabier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 274,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|12:16
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:16
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:16
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital