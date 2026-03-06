Barclays Capital

Roche Overweight

11:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Roche nach einem Forschungsrückschlag mit dem Hoffnungsträger Giredestrant mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Dass das Mittel in einer klinischen Studie die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, sei eine Enttäuschung, schrieb James Gordon am Montag. Eine Überreaktion der Aktie böte allerdings eine Kaufgelegenheit. Denn das deutlich höhere kommerzielle Potenzial als ergänzende Behandlung werde am Markt immer noch nicht ausreichend gewürdigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:51 / GMT

