DAX23.301 -1,2%Est505.633 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0000 +3,8%Nas22.157 -1,0%Bitcoin58.937 +2,9%Euro1,1583 +0,4%Öl102,2 +9,5%Gold5.104 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX schwach - 23.000 Punkte aber zurückerobert -- US-Börsen mit Verlusten erwartet -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: HUGO BOSS stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot Reisebranche unter Druck: Ölpreishausse lässt Aktien von Lufthansa und TUI einbrechen - auch US-Airline-Aktien in Rot
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AKTIE IM FOKUS: Forschungsrückschlag lastet schwer auf Roche

09.03.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
326,80 CHF -14,40 CHF -4,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Kalte Dusche für die zuletzt stark gefragten Roche-Papiere (Roche): Sie sackten am Montagmittag in einem schwachen Börsenumfeld um knapp fünf Prozent auf 325 Franken ab. Auslöser waren enttäuschende Studiendaten. Damit sind die Papiere im Börsenjahr 2026 ins Minus gerutscht.

Wer­bung

Der Schweizer Pharmakonzern hat mit seinem Brustkrebsmittel Giredestrant die gesteckten Ziele in einer zulassungsrelevanten Studie nicht erreicht. In der Studie namens Persevera wurde der neuartige Wirkstoffkandidat bei Patientinnen eingesetzt, die an bestimmten Formen von fortgeschrittenem Brustkrebs litten. Die Studie erreichte nicht das primäre Ziel, nämlich eine statistisch signifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens.

Roche hatte in die Brustkrebspille Giredestrant als Erstlinien-Therapie große Hoffnungen gesetzt. Zuletzt hatte der Konzern selbst bekräftigt, das Mittel könne möglicherweise zum umsatzstärksten Medikament seit Gründung des Unternehmens werden.

Dieser Traum ist mit den Studiendaten nun ein Stück weit Geschichte. Nach Ansicht des Analysten Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan entzieht die Studie den Umsatzerwartungen in diesem rund 10 Milliarden US-Dollar schweren Markt die Grundlage.

Wer­bung

Dass das Mittel die Ziele als Standardbehandlung von Brustkrebs verfehlt habe, überrasche ihn nicht, schrieb Michael Leuchten von der US-Bank Jefferies. Er habe schon zuvor darauf hingewiesen, dass die Studie zumindest nicht ausreichend aussagekräftig sei. Das Scheitern dürfte die positive Dynamik der Papiere seit Ende 2025 aufgrund positiver Studienergebnisse vollständig umkehren und zu einem Einbruch der Bewertung führen.

Anders sah das James Gordon von der Barclays Bank. Der Experte hatte bereits vor Handelsbeginn mit höheren Kursverlusten gerechnet und von einer "Überreaktion" geschrieben. Die aber biete nun eine "attraktive Einstiegsgelegenheit". Denn seine Umsatzschätzung von 1,3 Milliarden US-Dollar für das Medikament entspreche nur einem Prozent des Kapitalwerts von Roche./bek/ag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Roche

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Roche

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
12:31Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11:56Roche OverweightBarclays Capital
11:31Roche HoldDeutsche Bank AG
10:26Roche OutperformBernstein Research
10:21Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:56Roche OverweightBarclays Capital
10:26Roche OutperformBernstein Research
06.03.2026Roche BuyUBS AG
10.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
09.02.2026Roche OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12:31Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11:31Roche HoldDeutsche Bank AG
10:21Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026Roche NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.03.2026Roche NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
10:16Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
16.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
02.02.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
29.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
27.01.2026Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen