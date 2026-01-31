Roche Aktie
Marktkap. 304,68 Mrd. EURKGV 20,62 Div. Rendite 2,99%
WKN 855167
ISIN CH0012032048
Symbol RHHVF
Roche Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liege etwa ein Viertel über dem europäischen Branchenschnitt - ohne dass dies durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt werde, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Roche Underperform
|Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
351,30 CHF
|Abst. Kursziel*:
-34,53%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
352,10 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,68%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
346,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|13:41
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|13:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13:41
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Roche Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|27.01.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|13:36
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.12.25
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11.12.25
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|27.01.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.