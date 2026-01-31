Jefferies & Company Inc.

Roche Underperform

13:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underperform" belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 liege etwa ein Viertel über dem europäischen Branchenschnitt - ohne dass dies durch entsprechendes Wachstum gerechtfertigt werde, schrieb Michael Leuchten am Sonntag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

