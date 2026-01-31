DAX 24.724 +0,8%ESt50 5.971 +0,4%MSCI World 4.520 -0,2%Top 10 Crypto 9,9765 +0,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 65.649 +1,1%Euro 1,1838 -0,1%Öl 65,95 -6,7%Gold 4.772 -1,9%
DAX setzt sich in Gewinnzone fest -- Disney: Gewinn überrascht positiv - Chefwechsel geplant? -- Gold, Silber und Kryptos auf Talfahrt -- Minenaktien, BYD, Rheinmetall, Infineon & Co. im Fokus
Ausblick: Sartorius öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Der neue WhatsApp-Channel von finanzen.net ist da - jetzt abonnieren!
Commerzbank Aktie

Marktkap. 39,11 Mrd. EUR

KGV 7,58 Div. Rendite 4,13%
WKN CBK100

ISIN DE000CBK1001

Warburg Research

Commerzbank Hold

13:41 Uhr
Commerzbank Hold
Commerzbank
35,06 EUR 0,43 EUR 1,24%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Commerzbank von 30,70 auf 34,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dank robuster Entwicklung im vierten Quartal seien die Jahresziele wohl in Reichweite, schrieb Andreas Pläsier am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Commerzbank Hold

Unternehmen:
Commerzbank		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
34,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,13 €		 Abst. Kursziel*:
-0,94%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,74%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Commerzbank

13:41 Commerzbank Hold Warburg Research
26.01.26 Commerzbank Neutral Goldman Sachs Group Inc.
26.01.26 Commerzbank Equal Weight Barclays Capital
20.01.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

