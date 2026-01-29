DAX24.481 +0,7%Est505.935 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,74 +0,4%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.281 -2,0%Euro1,1938 -0,3%Öl70,30 -0,8%Gold5.125 -4,7%
Kursentwicklung im Fokus

XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester

30.01.26 12:25 Uhr
XETRA-Handel: DAX präsentiert sich am Mittag fester | finanzen.net

Der DAX entwickelt sich aktuell positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
150,85 EUR 0,30 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Commerzbank
35,17 EUR 0,45 EUR 1,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
33,19 EUR 0,52 EUR 1,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Börse AG
212,50 EUR 2,30 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
60,65 EUR -0,25 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
36,31 EUR 0,20 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.778,50 EUR -26,50 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
170,42 EUR 3,04 EUR 1,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
102,80 EUR -1,30 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
24,63 EUR -0,16 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
DAX 40
24.482,0 PKT 172,6 PKT 0,71%
Charts|News|Analysen

Am Freitag notiert der DAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,60 Prozent fester bei 24.454,67 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,127 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,274 Prozent auf 24.376,15 Punkte an der Kurstafel, nach 24.309,46 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24.366,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24.529,06 Einheiten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 1,75 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24.490,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.10.2025, erreichte der DAX einen Wert von 24.118,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.01.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 21.727,20 Punkten gehandelt.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,345 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25.507,79 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 24.266,33 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell adidas (+ 5,09 Prozent auf 150,80 EUR), SAP SE (+ 3,11 Prozent auf 169,74 EUR), Deutsche Bank (+ 2,25 Prozent auf 33,19 EUR), Commerzbank (+ 1,68 Prozent auf 35,18 EUR) und Deutsche Börse (+ 1,57 Prozent auf 213,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,97 Prozent auf 102,55 EUR), Vonovia SE (-0,72 Prozent auf 24,65 EUR), Rheinmetall (-0,64 Prozent auf 1.784,00 EUR), Porsche Automobil (-0,63 Prozent auf 36,04 EUR) und GEA (-0,50 Prozent auf 60,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2.112.546 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 223,323 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,30 erwartet. Mit 6,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

