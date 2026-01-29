DAX24.419 +0,5%Est505.909 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.250 -2,0%Euro1,1940 -0,3%Öl69,65 -1,7%Gold5.163 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Crash bei BTC & Co.

Krypto-Markt bricht ein: Anleger fliehen in Scharen aus Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.

30.01.26 07:59 Uhr
Krypto-Crash am Freitag: Milliarden vernichtet, Longs massenhaft liquidiert - Das steckt hinter den Abschlägen bei Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co. | finanzen.net

Heftige Preisverluste zeigen sich am Freitag am Kyptomarkt. Betroffen ist nicht nur das Kryptourgestein Bitcoin, sondern auch Altcoins.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
363,10 EUR 1,45 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Goldpreis
5.163,62 USD -216,54 USD -4,02%
News
Devisen
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.294,8303 EUR -60,4560 EUR -2,57%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.739,5267 USD -78,6913 USD -2,79%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,7576 USD -0,0474 USD -2,63%
Charts|News
BITCI/USD (Bitcicoin-US-Dollar)
0,0002 USD 0,0000 USD 0,00%
Charts|News

Bitcoin und Altcoins mit deutlichen Tagesverlusten
• Long-Positionen dominieren Liquidationen klar
• Hebelhandel verstärkt Abwärtsdynamik im Markt

Der Bitcoin fiel zeitweise um 6,56 Prozent auf 82.387 US-Dollar nachdem er im Wochenhoch noch über der Marke von 90.000 Dollar notiert hatte, für die Nummer Zwei im Kryptomarkt, Ethereum, ging es zwischenzeitlich sogar um 7,83 Prozent auf 2.717 US-Dollar nach unten. Ripple verliert ebenfalls deutlich und brach um 7,72 Prozent auf 1,73 US-Dollar ein.

Insbesondere Long-Positionen betroffen

Wie Coindesk unter Berufung auf Daten von CoinGlass berichtet, führten Liquidationen gehebelter Wetten an den großen Börsen zu dem massiven Wertverlust. Rund 267.370 Händler hätten ihre Positionen auflösen müssen. Long-Positionen hätten dabei mit 1,56 Milliarden US-Dollar einen überwältigenden Anteil ausgemacht, was fast 93 Prozent der gesamten Liquidationen entspreche.

Die Verluste hätten sich dabei auf Handelsplätze mit einem hohen Anteil an Perpetual-Optionen konzentriert. Händler hatten zuvor aggressiv auf steigende Kurse gesetzt, wenn diese Händler mit Hebelwirkung die Margin-Anforderungen nicht mehr erfüllen können, sehen sie sich zum Schließen von Börsen Positionen gezwungen, um weitere Verluste zu verhindern. Dies wirkt wie ein Katalysator, denn niedrigere Kurse lösen weitere Liquidationen aus.

Wichtige Auslöser für den Krypto-Preissturz

Geopolitische Spannungen, insbesondere Ängste vor einem US-Angriff auf den Iran unter Präsident Trump, haben Investoren in den vergangenen Tagen und Wochen in sichere Häfen wie Gold getrieben, dessen Preis daraufhin immer neue Höchststände markiert hatte. Die Fed-Zinspolitik - die US-Notenbank hatte den Leitzins am Mittwoch unverändert in einer Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent belassen - drückten dabei ebenso auf die Stimmung wie enttäuschende Microsoft-Ergebnisse mit verlangsamtem Cloud-Wachstum, die für eine verstärkte Risikoaversion unter Anleger sorgte.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hi my name is Jacco / shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.01.2026Microsoft OverweightBarclays Capital
29.01.2026Microsoft KaufenDZ BANK
29.01.2026Microsoft BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.01.2026Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
29.01.2026Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen