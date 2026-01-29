ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Eine neue Prognose von Standard Chartered sorgt bei Kryptoinvestoren derzeit für Aufsehen: Die Bank glaubt, dass Ethereum die Performance von Bitcoin langfristig übertreffen könnte.
Werte in diesem Artikel
• Ethereum könnte laut Standard Chartered langfristig Bitcoin-Performance übertreffen
• Kurzfristige Erwartungen bei Ethereum gesenkt
• Ethereum könnte auf längere Sicht starkes Wachstumspotenzial bieten
Die britische Bank Standard Chartered sieht Ethereum im Hinblick auf das relative Wachstumspotenzial langfristig vor Bitcoin.
Wie unter anderem "CoinMarketCap" berichtet, habe die Bank ihre kurzfristigen Kursziele für ETH gesenkt, erwarte jedoch, dass die Kryptowährung im weiteren Jahresverlauf Bitcoin beim relativen Wachstum übertreffen werde und bis Ende 2030 einen Wert von 40.000 US-Dollar erreichen könnte.
Ethereum könnte langfristig Performance von Bitcoin übertreffen
Wie in einem Beitrag auf X von "Whale Factor" zusammengefasst wird, senkte Standard Chartered zunächst die kurzfristigen Erwartungen für Ethereum für Ende 2026 von 12.000 US-Dollar auf 7.500 US-Dollar. Für die Zukunft erwartet die Bank jedoch weiterhin kräftige Kursgewinne: So prognostiziert sie für 2028 einen Ethereum-Kurs von 22.000 US-Dollar und für 2030 40.000 US-Dollar.
Standard Chartered: Ethereum will outperform the entire market in 2026.- Whale Factor (@WhaleFactor) January 13, 2026
New Targets:
• 2026: $7,500
• 2028: $22,000
• 2030: $40,000
"2026 will be the year of Ethereum, just like 2021 was." - Geoff Kendrick.
Institutional money is looking past the noise. Are you ? pic.twitter.com/rtv2t6qRWH
Bei einem aktuellen Kurs von 2.812,84 US-Dollar (Stand der Daten: 29.01.2026) würde aber auch ein Anstieg bis zum Ende dieses Jahres auf 7.500 US-Dollar bereits eine Steigerung von rund 167 Prozent bedeuten. Vergleicht man den aktuellen Kurs mit der 2030-Prognose, entspräche dies einem Zuwachs von mehr als 1.300 Prozent in den kommenden knapp fünf Jahren.
Gründe für diesen optimistischen Blick in die Zukunft: Wie "Investing.com" berichtet, liegen laut Standard-Chartered-Analyst Geoff Kendrick Ethereums Stärken bei Stablecoins, tokenisierten realen Vermögenswerten und in seiner dominierenden Rolle im DeFi-Bereich, welche langfristig als Wachstumstreiber für digitale Vermögenswerte dienen könnten.
Standard Chartered sieht großes Wachstumspotenzial für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte
Bis 2028 könnten diese Märkte, laut Prognose der Großbank, zusammen 2 Billionen US-Dollar erreichen - und Ethereum dürfte dabei die zentrale Rolle spielen, berichtet "The Block". Laut Standard Chartered lägen bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerte auf Ethereum, und die Bank erwarte, dass dieser Anteil weiter steigen werde, wenn traditionelle Finanzgeschäfte zukünftig vermehrt auf die Blockchain verlagert würden.
Redaktion finanzen.net
Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.
