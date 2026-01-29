DAX24.309 -2,1%Est505.892 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,94 -6,0%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.151 -2,1%Euro1,1918 -0,4%Öl69,75 -1,6%Gold5.161 -4,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F ASML NV A1J4U4 Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX sackt letztlich ab -- Dow schließt in Grün - Techwerte schwächer -- SAP steigert Gewinn -- adidas, Nordex, Deutsche Bank, Tesla, Rüstungsaktien, Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner
Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen Börsenfeiertage an der Wall Street 2026: Dann bleiben die New Yorker Börsen NYSE und NASDAQ geschlossen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ETH-Rally

ETH vs. BTC: Standard Chartered sieht Ethereum als Gewinner

30.01.26 03:53 Uhr
Krypto-Wende und "Jahr von Ethereum" 2026: Standard Chartered sieht ETH vor Bitcoin | finanzen.net

Eine neue Prognose von Standard Chartered sorgt bei Kryptoinvestoren derzeit für Aufsehen: Die Bank glaubt, dass Ethereum die Performance von Bitcoin langfristig übertreffen könnte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Standard Chartered plc
21,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
63.356,7914 CHF -1.283,8973 CHF -1,99%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
69.150,6693 EUR -1.515,1705 EUR -2,14%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
59.897,5359 GBP -1.346,7387 GBP -2,20%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12.683.512,8596 JPY -266.626,1440 JPY -2,06%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
82.390,6881 USD -2.164,5301 USD -2,56%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.103,4460 CHF -51,0225 CHF -2,37%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.295,8028 EUR -59,4835 EUR -2,53%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
1.988,5987 GBP -52,6676 GBP -2,58%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
421.092,7367 JPY -10.534,2702 JPY -2,44%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
2.735,3716 USD -82,8465 USD -2,94%
Charts|News
CHF/BTC (Schweizer Franken-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,03%
Charts|News
CHF/ETH (Schweizer Franken-Ethereum)
0,0005 ETH 0,0000 ETH 2,43%
Charts|News
EUR/BTC (Euro-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,20%
Charts|News
EUR/ETH (Euro-Ethereum)
0,0004 ETH 0,0000 ETH 2,59%
Charts|News
GBP/BTC (Britische Pfund-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,24%
Charts|News
GBP/ETH (Britische Pfund-Ethereum)
0,0005 ETH 0,0000 ETH 2,65%
Charts|News
JPY/BTC (Japanischer Yen-Bitcoin)
0,0000 BTC -0,0000 BTC -1,45%
Charts|News
JPY/ETH (Japanischer Yen-Ethereum)
0,0000 ETH 0,0000 ETH 2,36%
Charts|News
USD/BTC (US-Dollar-Bitcoin)
0,0000 BTC 0,0000 BTC 2,60%
Charts|News
USD/ETH (US-Dollar-Ethereum)
0,0004 ETH 0,0000 ETH 3,03%
Charts|News

• Ethereum könnte laut Standard Chartered langfristig Bitcoin-Performance übertreffen
• Kurzfristige Erwartungen bei Ethereum gesenkt
• Ethereum könnte auf längere Sicht starkes Wachstumspotenzial bieten

Die britische Bank Standard Chartered sieht Ethereum im Hinblick auf das relative Wachstumspotenzial langfristig vor Bitcoin.

Wie unter anderem "CoinMarketCap" berichtet, habe die Bank ihre kurzfristigen Kursziele für ETH gesenkt, erwarte jedoch, dass die Kryptowährung im weiteren Jahresverlauf Bitcoin beim relativen Wachstum übertreffen werde und bis Ende 2030 einen Wert von 40.000 US-Dollar erreichen könnte.

Ethereum könnte langfristig Performance von Bitcoin übertreffen

Wie in einem Beitrag auf X von "Whale Factor" zusammengefasst wird, senkte Standard Chartered zunächst die kurzfristigen Erwartungen für Ethereum für Ende 2026 von 12.000 US-Dollar auf 7.500 US-Dollar. Für die Zukunft erwartet die Bank jedoch weiterhin kräftige Kursgewinne: So prognostiziert sie für 2028 einen Ethereum-Kurs von 22.000 US-Dollar und für 2030 40.000 US-Dollar.

Bei einem aktuellen Kurs von 2.812,84 US-Dollar (Stand der Daten: 29.01.2026) würde aber auch ein Anstieg bis zum Ende dieses Jahres auf 7.500 US-Dollar bereits eine Steigerung von rund 167 Prozent bedeuten. Vergleicht man den aktuellen Kurs mit der 2030-Prognose, entspräche dies einem Zuwachs von mehr als 1.300 Prozent in den kommenden knapp fünf Jahren.

Gründe für diesen optimistischen Blick in die Zukunft: Wie "Investing.com" berichtet, liegen laut Standard-Chartered-Analyst Geoff Kendrick Ethereums Stärken bei Stablecoins, tokenisierten realen Vermögenswerten und in seiner dominierenden Rolle im DeFi-Bereich, welche langfristig als Wachstumstreiber für digitale Vermögenswerte dienen könnten.

Standard Chartered sieht großes Wachstumspotenzial für Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte

Bis 2028 könnten diese Märkte, laut Prognose der Großbank, zusammen 2 Billionen US-Dollar erreichen - und Ethereum dürfte dabei die zentrale Rolle spielen, berichtet "The Block". Laut Standard Chartered lägen bereits jetzt mehr als die Hälfte aller Stablecoins und tokenisierten Vermögenswerte auf Ethereum, und die Bank erwarte, dass dieser Anteil weiter steigen werde, wenn traditionelle Finanzgeschäfte zukünftig vermehrt auf die Blockchain verlagert würden.

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Standard Chartered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Standard Chartered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Fung / Shutterstock.com, Sorapop Udomsri / shutterstock.com

Nachrichten zu Standard Chartered plc

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Standard Chartered plc

DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2022Standard Chartered BuyDeutsche Bank AG
26.10.2022Standard Chartered BuyUBS AG
23.04.2021Standard Chartered buyJefferies & Company Inc.
17.09.2019Standard Chartered overweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2018Standard Chartered Conviction BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
31.08.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
01.08.2018Standard Chartered HoldHSBC
03.07.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
03.05.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
15.01.2018Standard Chartered NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.05.2018Standard Chartered UnderweightBarclays Capital
02.08.2017Standard Chartered UnderperformCredit Suisse Group
06.03.2017Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
14.12.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG
27.06.2016Standard Chartered SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Standard Chartered plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen