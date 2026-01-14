Quartalsbilanz

Der Tech-Riese Microsoft hat am Mittwoch nachbörslich die Bilanz des jüngst abgelaufenen Jahresviertels vorgelegt.

Im zweiten Quartal seines Geschäftsjahres 2026 erzielte Microsoft einen Gewinn je Aktie in Höhe von 5,16 US-Dollar. Analysten hatten mit einem Plus auf 3,93 US-Dollar je Aktie gerechnet. Der operative Gewinn zog um rund ein Fünftel auf 38,3 Milliarden Dollar an.

Wer­bung Wer­bung

Microsoft hat dank einer weiter hohen Nachfrage nach Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste beim Umsatz erneut kräftig zugelegt. Allerdings fiel das Wachstum im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 (Ende Juni) nicht mehr so hoch aus wie noch im Vierteljahresabschnitt davor. Umsatzseitig stand bei dem US-Konzern im abgelaufenen Jahresviertel ein Wert von 81,27 Milliarden US-Dollar in den Büchern. Das war mehr als im Vorjahr, als Microsoft noch 69,63 Milliarden US-Dollar umgesetzt hatte. Die Analysten hatten mit einem kräftigen Umsatzsprung auf 80,31 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Beim Umsatz und beim operativen Ergebnis schnitt Microsoft etwas besser ab, als Experten prognostiziert hatten. Allerdings erfüllte das Unternehmen im Cloud-Geschäft lediglich die Erwartungen. Zudem verschreckten die hohen Ausgaben für die Infrastruktur des KI-Geschäfts die Investoren.

Im nachbörslichen Handel an der NASDAQ reagiert die Microsoft-Aktie dennoch zeitweise mit einem Abschlag von 5,54 Prozent auf 454,96 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net und dpa-AFX