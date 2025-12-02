DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.406 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.475 +0,3%Bitcoin 79.759 +1,5%Euro 1,1673 +0,4%Öl 62,98 +1,0%Gold 4.203 -0,1%
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen im Plus -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
HUGO BOSS-Aktie deutlich unter Druck: 2026 Jahr der Anpassung - Umsatz- und Gewinnrückgang
Wie viel Gewinn eine Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Microsoft Aktie

Microsoft Aktien-Sparplan
412,85 EUR -9,05 EUR -2,15 %
STU
481,25 USD -8,60 USD -1,76 %
BTT
Marktkap. 3,11 Bio. EUR

KGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747

ISIN US5949181045

Symbol MSFT

Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

19:26 Uhr
Microsoft Buy
Microsoft Corp.
412,85 EUR -9,05 EUR -2,15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill argumentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gegen einen Bericht des Magazin "The Information", demzufolge der Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat. Er habe mit dem Unternehmen gesprochen und sei der Meinung, dass der Artikel völlig am Thema vorbeigeschossen sei. Ein Blick auf die Zahlen des Konzerns und die anhaltenden Kapazitätsengpässe wegen der hohen KI-Nachfrage untermauerten dies./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Microsoft Corp.

19.11.25 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
17.11.25 Microsoft Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
