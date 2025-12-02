Jefferies & Company Inc.

Microsoft Buy

19:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill argumentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gegen einen Bericht des Magazin "The Information", demzufolge der Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat. Er habe mit dem Unternehmen gesprochen und sei der Meinung, dass der Artikel völlig am Thema vorbeigeschossen sei. Ein Blick auf die Zahlen des Konzerns und die anhaltenden Kapazitätsengpässe wegen der hohen KI-Nachfrage untermauerten dies./tav/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

