Microsoft Aktie
Marktkap. 3,11 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 675 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill argumentierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie gegen einen Bericht des Magazin "The Information", demzufolge der Microsoft die Erwartungen hinsichtlich der Ausgaben von Geschäftskunden auf dem Marktplatz für KI-Modelle und KI-Agenten der Cloud-Sparte gesenkt hat. Er habe mit dem Unternehmen gesprochen und sei der Meinung, dass der Artikel völlig am Thema vorbeigeschossen sei. Ein Blick auf die Zahlen des Konzerns und die anhaltenden Kapazitätsengpässe wegen der hohen KI-Nachfrage untermauerten dies./tav/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 12:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Canadapanda / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 675,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 482,40
|Abst. Kursziel*:
39,93%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 481,25
|Abst. Kursziel aktuell:
40,26%
|
Analyst Name:
Brent Thill
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 634,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.25
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG