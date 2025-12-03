LSEG-Aktie zieht an: London Stock Exchange öffnet Daten für ChatGPT
Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat sich bereit erklärt, ChatGPT-Nutzern und Unternehmenskunden Zugang zu Daten zu gewähren, die über ihre Produkte lizenziert sind.
Werte in diesem Artikel
Der Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienstleister teilte mit, dass sich die schrittweise Einführung zunächst auf LSEG Financial Analytics konzentrieren werde. Anschließend werde der Zugang um weitere Daten und Funktionen erweitert.
Im Rahmen der Vereinbarung können die Mitarbeiter der LSEG zudem ChatGPT Enterprise nutzen. Zunächst würden 4.000 LSEG-Mitarbeiter Zugang zu dem Produkt erhalten, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern, teilte das Unternehmen mit.
Die LSEG-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 88,54 Pfund.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/sha/hab
(END) Dow Jones Newswires
December 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)
Von Najat Kantouar
DOW JONES
Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf London Stock Exchange (LSE)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf London Stock Exchange (LSE)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere London Stock Exchange (LSE) News
Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com
Nachrichten zu Microsoft Corp.
Analysen zu Microsoft Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.11.2025
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.2025
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.2025
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.05.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.2023
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.2020
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2018
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen