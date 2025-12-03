DAX23.680 -0,1%Est505.692 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.441 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1667 +0,4%Öl63,14 +1,2%Gold4.222 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street uneins -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern iPhone 17 Pro im Vodafone Business Prime L Tarif jetzt mit exklusivem Vorteil sichern
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Datenzugriff

LSEG-Aktie zieht an: London Stock Exchange öffnet Daten für ChatGPT

03.12.25 16:10 Uhr
LSEG-Aktie zieht an: London Stock Exchange Group erlaubt ChatGPT-Zugriff auf lizenzierten Datenbestand | finanzen.net

Die London Stock Exchange Group (LSEG) hat sich bereit erklärt, ChatGPT-Nutzern und Unternehmenskunden Zugang zu Daten zu gewähren, die über ihre Produkte lizenziert sind.

Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
99,00 EUR -1,00 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
411,35 EUR -10,20 EUR -2,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienstleister teilte mit, dass sich die schrittweise Einführung zunächst auf LSEG Financial Analytics konzentrieren werde. Anschließend werde der Zugang um weitere Daten und Funktionen erweitert.

Wer­bung

Im Rahmen der Vereinbarung können die Mitarbeiter der LSEG zudem ChatGPT Enterprise nutzen. Zunächst würden 4.000 LSEG-Mitarbeiter Zugang zu dem Produkt erhalten, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Produktivität zu steigern, teilte das Unternehmen mit.

Die LSEG-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 1,26 Prozent im Plus bei 88,54 Pfund.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/hab

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:00 ET (15:00 GMT)

Von Najat Kantouar

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf London Stock Exchange (LSE)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf London Stock Exchange (LSE)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Victor Moussa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
31.05.2023Microsoft NeutralUBS AG
27.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
20.04.2023Microsoft NeutralUBS AG
17.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
14.03.2023Microsoft NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.07.2020Microsoft verkaufenCredit Suisse Group
19.11.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
26.09.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
14.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.
13.06.2018Microsoft UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Microsoft Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen