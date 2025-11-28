Blick ins Portfolio

Aktien von Apple, Microsoft & Co.: Diese Werte hat Jeremy Grantham im dritten Quartal 2025 im Depot

28.11.25 12:08 Uhr

Auch im dritten Quartal 2025 kam es im Aktienportfolio von Jeremy Granthams Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) zu einigen Veränderungen.

Institutionelle Anleger, die ein Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, sind von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC dazu verpflichtet, ihre Aktieninvestitionen quartalsweise mithilfe des 13F-Formulars offenzulegen. Davon betroffen ist demnach auch die Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterlo (GMO) von Starinvestor Jeremy Grantham, die im zurückliegenden Jahresviertel ein Depotvolumen von rund 35,46 Milliarden US-Dollar aufwies. Wer­bung Wer­bung Im folgenden Ranking werden die 10 größten Aktienpositionen aufgeführt, gestaffelt nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio. Die Daten beziehen sich auf den Stand zum 30. September 2025. Redaktion finanzen.net 3. Quartal 2025: So hat Jeremy Grantham investiert Platz 11: Das Ranking Im dritten Quartal 2025 belief sich das Depot-Vermögen der Investmentgesellschaft Grantham, Mayo & van Otterloo (GMO) von Jeremy Grantham auf rund 35,46 Milliarden US-Dollar. In den USA sind institutionelle Anleger, die mehr als 100 Millionen US-Dollar verwalten, verpflichtet, ihre Investitionen vierteljährlich über das 13F-Formular bei der US-Börsenaufsicht SEC zu melden. Diese Regelung gilt demnach auch für Granthams GMO. Das folgende Ranking zeigt die 10 größten Aktienpositionen in Granthams Portfolio, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil. Stand der Daten ist der 30. September 2025. Quelle: sec.gov, Bild: Lane Turner/Boston Globe/Getty Images Platz 10: Broadcom Um einen Platz im Vergleich zum zweiten Quartal 2025 verbessert hat sich Broadcom. Zwar wurden hier 252.450 Aktien abgestoßen, dennoch landete das US-amerikanische Halbleiter- und Softwareunternehmen mit insgesamt 2.810.749 Anteilsscheinen im Wert von 927,29 Millionen US-Dollar zum Stichtag auf Rang 10 im Ranking. Der Anteil am Gesamtportfolio belief sich damit auf 2,62 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Platz 9: Thermo Fisher Scientific Auch Thermo Fisher Scientific schaffte es erstmals wieder unter die Top 10. Die Beteiligung an dem US-Technologieunternehmen wurde im zurückliegenden Jahresviertel um 290.558 Aktien auf insgesamt 2.141.863 Papiere ausgebaut, die zum Stichtag einen Wert von 1,039 Milliarden US-Dollar hatten. Damit machte Thermo Fisher 2,93 Prozent am Depot aus und landete auf Rang 9. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 8: Abbott Laboratories Ebenfalls ausgebaut wurde die Beteiligung an Abbott Laboratories, nämlich um 361.946 Anteilsscheine. Die verbliebenen 8.176.484 Aktien waren zum Stichtag etwa 1,095 Milliarden US-Dollar wert und machten damit 3,09 Prozent am GMO-Portfolio aus. Trotz des Zukaufs rutschte das Pharmaunternehmen von Platz 6 im Vorquartal auf den achten Platz in Q3 ab. Quelle: sec.gov, Bild: Sundry Photography / Shutterstock.com Platz 7: Oracle Von Platz 4 im zweiten Quartal auf Platz 7 verschlechtert hat sich Oracle, nachdem Grantham 1.522.692 Aktien des Software- und Technologieunternehmens veräußerte. Die insgesamt noch verbliebenen 4.185.731 Papiere hatten zum Stichtag einen Wert von etwa 1,177 Milliarden US-Dollar - 3,32 Prozent am Depot. Quelle: sec.gov, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com Wer­bung Wer­bung Platz 6: Johnson & Johnson Bei Johnson & Johnson hingegen griff die Investmentgesellschaft von Jeremy Grantham zuletzt wieder zu: Im dritten Quartal wurden 260.764 Aktien des US-Gesundheitskonzern gekauft. Die insgesamt 6.815.195 J&J-Aktien waren zum 30. September rund 1,264 Milliarden US-Dollar wert. Damit machten die Papiere 3,56 Prozent an Granthams Gesamtdepot aus - die Beteiligung landete somit auf Platz 6. Quelle: sec.gov, Bild: Gil C / Shutterstock.com Platz 5: Lam Research Seinen Anteil am US-Technologieunternehmen Lam Research baute Jeremy Grantham im jüngsten Quartal 2025 ebenfalls aus und kaufte 156.371 Aktien zu. Damit verbesserte sich die Position, die nun aus insgesamt 9.834.011 Anteilsscheinen besteht, auf Platz 5 (Vorquartal: Platz 9). Die Beteiligung war zum Quartalsende rund 1,317 Milliarden US-Dollar wert und machte 3,71 Prozent am Gesamtdepot aus. Quelle: sec.gov, Bild: Michael Vi / Shutterstock.com Platz 4: Apple Um einen Rang verbessern konnte sich im dritten Quartal Apple. Hier erwarb der Starinvestor 148.795 Titel, sodass die Beteiligung insgesamt auf 6.122.841 Aktien wuchs. Mit einem Marktwert von rund 1,559 Milliarden US-Dollar machten die Papiere des iKonzerns zum 30. September 4,40 Prozent am gesamten Depot von Grantham, Mayo & van Otterloo aus. Quelle: sec.gov, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com Platz 3: Meta Platforms Die Top 3 eröffnete im jüngst abgelaufenen Jahresviertel Meta. Zwar baute der Starinvestor seine Beteiligung um 46.880 Aktien auf insgesamt 2.272.907 mit einem Wert von 1,669 Milliarden US-Dollar aus, dennoch ging es um einen Platz zurück im Vergleich zum Vorquartal. Der Anteil am Gesamtdepot belief sich damit auf 4,71 Prozent. Quelle: sec.gov, Bild: Valeriya Zankovych / Shutterstock.com Platz 2: Alphabet A Die A-Aktien der Google-Mutter Alphabet schafften es unterdessen von zuvor Rang 3 nun auf den zweiten Platz im Ranking - und das, obwohl sich Grantham von 839.267 Papieren trennte. Die verbliebenen 7.014.129 Anteilsscheine hatten zum Stichtag noch einen Wert von 1,705 Milliarden US-Dollar und machten 4,81 Prozent am gesamten Portfolio aus. Quelle: sec.gov, Bild: Justin Sullivan/Getty Images Wer­bung Wer­bung Platz 1: Microsoft Unangefochten auf dem ersten Platz befand sich auch im dritten Quartal 2025 erneut Microsoft - hier steigerte GMO sein Engagement am Konzern um 99.660 Aktien auf insgesamt 4.959.599 Papiere. Mit einem Depotanteil von 7,24 Prozent und einem Gegenwert von rund 2,569 Milliarden US-Dollar blieb Microsoft die größte Position im Portfolio von Grantham & Co.. Quelle: sec.gov, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

In eigener Sache

