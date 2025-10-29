Alphabet A (ex Google) Aktie
Marktkap. 2,86 Bio. EURKGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F
ISIN US02079K3059
Symbol GOOGL
Alphabet A (ex Google) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien nach Zahlen von 285 auf 320 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe in allen wichtigen Segmenten ein solides Umsatzplus erzielt, schrieb Brent Thill am Donnerstag. Er erwähnte auch den Auftragsbestand, der mit einem Anstieg um 82 Prozent auf 155 Milliarden US-Dollar "schwindelnde Höhen" erreiche./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Buy
|Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 320,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 274,57
|Abst. Kursziel*:
16,55%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 295,79
|Abst. Kursziel aktuell:
8,18%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 279,25
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Alphabet A (ex Google)
|13:21
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|13:21
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|13:21
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Alphabet A (ex Google) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.19
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Credit Suisse Group
|24.11.08
|Alphabet A (ex Google) sell
|Merriman Curhan Ford & Co
|19.11.08
|Alphabet A (ex Google) verkaufen
|Nasd@q Inside
|16.03.07
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionärsbrief
|08.03.06
|Alphabet A (ex Google)
|Der Aktionär
|03.09.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|14.08.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|24.07.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG
|22.05.25
|Alphabet A (ex Google) Neutral
|UBS AG