UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

10:26 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 202 US-Dollar belassen. Google werde den Webbrowser Chrome wohl nicht an den Interessenten Perplexity verkaufen wollen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das habe der Tech-Riese bereits angedeutet. Allerdings könnten staatliche Anti-Trust-Vorgaben Google zu einem solchen Verkauf zwingen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com