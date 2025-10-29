DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.692 -0,3%MSCI World 4.405 -0,5%Top 10 Crypto 14,77 -4,0%Nas 23.772 -0,8%Bitcoin 93.446 -1,5%Euro 1,1562 -0,4%Öl 65,08 +0,3%Gold 3.996 +1,3%
Alphabet A (ex Google) Aktie

248,20 EUR +0,70 EUR +0,28 %
STU
286,99 USD +11,98 USD +4,36 %
BTT
Marktkap. 2,86 Bio. EUR

KGV 23,53 Div. Rendite 0,32%
WKN A14Y6F

ISIN US02079K3059

Symbol GOOGL

UBS AG

Alphabet A (ex Google) Neutral

16:31 Uhr
Alphabet A (ex Google) Neutral
Alphabet A (ex Google)
Alphabet A (ex Google)
248,20 EUR 0,70 EUR 0,28%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen von 255 auf 306 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Kernmarke Google habe in ihren wichtigsten Geschäftsbereichen, also Suche, YouTube und Cloud, die Erwartungen übertroffen, schrieb Stephen Ju in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das bekannt gegebene Auftragsvolumen im Cloud-Geschäft mache Google nun zu einem wesentlich größeren Unternehmen als von Investoren zuvor erwartet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 09:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Alphabet A (ex Google) Neutral

Unternehmen:
Alphabet A (ex Google)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 306,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 288,10		 Abst. Kursziel*:
6,21%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 286,99		 Abst. Kursziel aktuell:
6,62%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 310,25

*zum Zeitpunkt der Analyse

